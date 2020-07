À Wall Street, recul pour le Dow Jones, au Canada, jour de fête

(New York) Au Canada, la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal étaient fermées à l'occasion de la fête du Canada, ce qui n'a pas empêché les grands indices de la Bourse de New York de connaître des fortunes diverses mercredi, le Dow Jones Industrial Average faisant une pause après un début de semaine en trombe et le NASDAQ atteignant un nouveau record.