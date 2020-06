(Toronto) La Bourse de Toronto plongeait de près de 300 points mercredi, en fin de matinée, tirée vers le bas par la majorité de ses secteurs, pendant que les marchés américains perdaient des plumes eux aussi.

La Presse canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois rendait 294,45 points à 15 270,30 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles perdait 630,73 points à 25 525,37 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 cédait 72,62 points à 3058,67 points. L’indice composé du NASDAQ effaçait 206,40 points à 9924,97 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 73,61 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 73,99 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut lâchait 2,21 $ US à 38,16 $ US, tandis que celui de l’or perdait 6,20 $ US à 1788,20 $ US l’once. Le prix du cuivre rendait moins de 1 cent US à 2,66 $ US la livre.