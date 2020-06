(Toronto) La Bourse de Toronto avançait vendredi, en début de matinée, soutenue par les gains des secteurs de l’énergie et des matériaux, alors que le prix du baril de pétrole brut franchissait le cap des 40 $ US.

La Presse canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 118,77 points à 15 598,60 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles gagnait 296,93 points à 26 377,03 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 progressait de 32,37 points à 3147,71 points. L’indice composé du NASDAQ gagnait 85,97 points à 10 029,02 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 73,69 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 73,59 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut prenait 1,25 $ US à 40,30 $ US le baril, tandis que celui de l’or gagnait 13,00 $ US à 1744,10 $ US l’once. Le prix du cuivre bondissait de près de 6 cents US à 2,64 $ US la livre.