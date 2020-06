(New York) La Bourse de New York chutait jeudi en début de séance, les inquiétudes économiques et sanitaires semblant gagner du terrain auprès des investisseurs : le Dow Jones tombait de 3,36 % et le NASDAQ de 2,29 %.

Agence France-Presse

Wall Street avait terminé sans direction mercredi alors que la banque centrale américaine (Fed) était restée prudente sur la situation économique, prévoyant de laisser les taux d’intérêt près de zéro jusqu’en 2022 : le NASDAQ avait pris 0,67 % et fini à un record, tandis que le Dow Jones avait cédé 1,04 %.