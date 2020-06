« On avait débuté la semaine avec un marché surévalué et une correction était de mise », commente Karl Haeling, analyste de LBBW.

(New York) L’indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, accentuait jeudi ses pertes à la mi-séance dans un marché préoccupé par les perspectives économiques et la situation sanitaire aux États-Unis.

Agence France-Presse

Vers 12 h 40, le Dow Jones cédait 5,00 % à 25 640,44 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, chutait lui de 3,27 % à 9693,02 points et l’indice élargi S&P 500 abandonnait 4,07 % à 3060,35 points.

À Toronto, le S&P TSX chutait de 3,34 % à 15 176 points.

« On avait débuté la semaine avec un marché surévalué et une correction était de mise », commente Karl Haeling, analyste de LBBW.

Depuis leur plongeon de mars, les grands indices new-yorkais n’ont en effet cessé de progresser, le NASDAQ clôturant même mercredi au-dessus de la barre symbolique de 10 000 points pour la première fois de son histoire.

La décision mercredi de la Réserve fédérale (Fed) de maintenir ses taux inchangés, entre 0 % et 0,25 %, jusqu’en 2022, avec l’anticipation d’un lent redémarrage économique a fourni un prétexte aux investisseurs pour un repli boursier.

« L’autre facteur, c’est que le marché a décidé de s’intéresser à la hausse des cas de contamination au coronavirus en dehors du nord-est des États-Unis », indique M. Haeling.

Alors que les États-Unis comptent désormais plus de 113 000 décès liés à la pandémie, le Texas et la Caroline du Nord ont plus de malades de la COVID-19 hospitalisés qu’il y a un mois. L’Arizona montre aussi des signes inquiétants.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a toutefois assuré jeudi matin, sur la chaîne d’informations financières CNBC, qu’il n’y aurait pas de nouvelle fermeture de l’économie américaine même en cas de deuxième vague de la pandémie.