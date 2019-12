(New York) La Bourse de New York, revigorée par l’accord commercial conclu entre les États-unis et la Chine, a emmené lundi ses principaux indices à des niveaux inédits.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Son indice vedette, le Dow Jones, a gagné 0,4 % pour clôturer à 28 235,89 points, le NASDAQ s’est apprécié de 0,9 % pour terminer à 8814,23 points et le S&P 500 a pris 0,7 % pour finir à 3191,45 points.

Les détails du compromis négocié par Washington et Pékin et annoncé vendredi montrent « qu’au mieux, les pires scénarios envisagés par les courtiers ont été écartés », a souligné Christopher Low, économiste chez FHN Financial.

« Washington continue d’imposer des tarifs douaniers importants sur les biens chinois, il n’y a pas vraiment de calendrier concernant l’engagement des Chinois à acheter des produits agricoles, et d’autres aspects du texte, comme la protection de la propriété intellectuelle, restent douteux », estime le spécialiste.

Mais « le marché continue à monter car la pire situation, celle d’une chute encore plus importante des échanges entre les États-unis et la Chine, semble maintenant mise de côté », juge-t-il.

Le fait que Washington et Pékin soient parvenus à un compromis alors qu’un nouvel accord commercial vient d’être conclu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique « donne un coup de fouet bienvenu à la confiance des entreprises », estime pour sa part Nicholas Colas de DataTrek Research. « Alors qu’elles sont en train de finaliser leurs budgets pour 2020, elles devraient (enfin) commencer à envisager des investissements supplémentaires », ajoute-t-il.

« Cela devrait suffire à maintenir l’espoir d’une croissance économique et des bénéfices des entreprises en 2020 et à limiter les craintes que le remaniement impromptu des accords commerciaux ne fasse basculer le monde dans la récession », avance M. Colas.

Avec en plus la large victoire des conservateurs aux élections britanniques qui dégage la voie pour le Brexit, « le monde est un peu moins désordonné qu’il y a une semaine », note-t-il également en soulignant que cela devrait permettre aux indices de poursuivre leur montée vers des sommets inédits.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine montait à 1,875 % contre 1,823 % vendredi à la clôture.

Toronto clôture en hausse aussi

La Bourse de Toronto enregistrait elle aussi une hausse, au terme d’une séance empreinte d’optimisme vis-à-vis de l’entente commerciale conclue la semaine dernière entre les États-Unis et la Chine.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 52,23 points pour terminer la journée avec 17 056,36 points.

Huit des onze secteurs du TSX ont progressé lundi, celui des télécommunications en tête avec un gain de 0,99 %. Les groupes des services aux collectivités et de l’industrie ont aussi marqué des points, prenant respectivement 0,83 % et 0,66 %. Le secteur de la santé a pour sa part encaissé le recul le plus marqué, avec une baisse de 2,38 %.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 76,09 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 75,86 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut s’est apprécié de 14 cents US à 60,21 $US le baril, pendant que celui de l’or cédait 70 cents US à 1480,50 $US l’once. Le prix du cuivre a quant à lui rebondi de 3,05 cents US à 2,81 $US la livre.