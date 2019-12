« Le flot d’informations autour des négociations sur un accord de “phase un” entre les États-Unis et la Chine est un peu comme le théâtre de l’absurde. Il ne s’écoule pas un jour sans qu’un nouvel article de presse ne donne soit le sentiment qu’un accord est proche soit qu’il est très lointain », résume Patrick O’Hare de Briefing.

(New York) La Bourse de New York progressait à l’ouverture mercredi après des informations de presse selon lesquelles les États-Unis et la Chine restaient proches d’un accord commercial.

Agence France-Presse

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,65 %, à 27 680,22 points aux alentours de 10 h 15.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, prenait 0,65 %, à 8576,20 points, et l’indice élargi S&P 500 gagnait 0,68 %, à 3114,37 points.

Minée par les craintes sur le commerce mondial et les relations sino-américaines, Wall Street avait fini dans le rouge mardi : le Dow Jones avait cédé 1,01 % et le NASDAQ avait perdu 0,55 %.

Les acteurs du marché s’étaient notamment préoccupés de propos de Donald Trump, qui avait laissé entendre qu’un accord commercial avec Pékin pourrait être reporté après l’élection présidentielle de 2020 aux États-Unis.

Mais l’agence Bloomberg, citant des sources proches des négociations, indiquait mercredi que les deux premières puissances mondiales s’étaient rapprochées d’un texte, qui pourrait voir le jour avant la nouvelle vague de surtaxes douanières américaines prévue le 15 décembre.

« Le flot d’informations autour des négociations sur un accord de “phase un” entre les États-Unis et la Chine est un peu comme le théâtre de l’absurde. Il ne s’écoule pas un jour sans qu’un nouvel article de presse ne donne soit le sentiment qu’un accord est proche soit qu’il est très lointain », résume Patrick O’Hare de Briefing.

Pichai, patron d’Alphabet

Au rang des indicateurs, les créations d’emplois aux États-Unis ont nettement ralenti en novembre, selon l’enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP. Le secteur privé a créé 67 000 emplois le mois dernier après 121 000 octobre. Les analystes s’attendaient à 175 000 nouveaux emplois en novembre.

« Ce dont le marché n’a pas besoin en ce moment c’est un affaiblissement des données liées à la consommation en plus de chiffres toujours faibles dans le secteur manufacturier », observe M. O’Hare.

L’indice ISM sur l’activité dans l’industrie manufacturière en novembre, publié lundi, avait indiqué un repli de 0,2 point de pourcentage.

Mercredi, l’ISM mesurant l’activité dans les services s’est affiché à 53,9 %, là où les analystes s’attendaient à 54,5 %.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine remontait après avoir nettement baissé la veille. Il s’établissait à 1,764 % (contre 1,716 % à la clôture mardi).

Parmi les valeurs du jour, Alphabet, la maison mère de Google, montait de 1,65 %. Le groupe a annoncé mardi que Sundar Pichai, déjà patron de Google, prenait en plus la tête d’Alphabet, remplaçant Larry Page, co-fondateur avec Sergey Brin du géant de l’internet. MM. Page et Brin restent toutefois actionnaires et membres du Conseil d’administration d’Alphabet.

Le voyagiste en ligne Expedia grimpait de 7,75 % alors que le groupe, peinant à s’ajuster à l’évolution de son marché et miné par des résultats désastreux, a limogé mercredi son PDG et son directeur financier.

United Airlines prenait 0,89 %. La compagnie aérienne a annoncé mardi avoir commandé 50 Airbus 1321 pour remplacer sa flotte vieillissante de Boeing 757. L’action de Boeing progressait elle de 0,34 %.