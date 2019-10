(New York) La Bourse de New York évoluait proche de l’équilibre lundi peu après l’ouverture, les investisseurs semblant faire preuve de prudence sur les avancées commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Agence France-Presse

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, grappillait 0,07 % à 26 834,85 points aux alentours de 10 h 20 HE.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, lâchait 0,07 % à 8051,10 points et l’indice élargi S&P 500 perdait 0,06 % à 2968,48 points.

Les principaux indices de Wall Street avaient progressé la semaine dernière, portés notamment par la confirmation d’un accord partiel entre Pékin et Washington vendredi : sur l’ensemble de la semaine, le Dow Jones et le NASDAQ s’étaient appréciés de 0,9 % et le S&P 500 de 0,6 %.

Donald Trump a annoncé vendredi que les deux premières puissances économiques mondiales avaient conclu un accord de principe à l’issue de deux jours de négociations à Washington en présence du vice-premier ministre chinois, Liu He.

« La séance de vendredi a bien conclu une semaine dominée par l’actualité commerciale. (Ce lundi), les investisseurs se demandent si le discours optimiste autour de la dernière série de négociations commerciales entre représentants chinois et américains était justifié », commente Patrick O’Hare de Briefing.

Les acteurs financiers réagissaient lundi en début de séance à des informations de l’agence Bloomberg indiquant que la Chine souhaitait poursuivre les pourparlers avant de signer un accord commercial avec les États-Unis.

Cette signature devrait intervenir mi-novembre au Chili, en marge d’un sommet de l’Association des pays riverains du Pacifique, a estimé lundi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, sur la chaîne d’informations financières CNBC.

M. Mnuchin a indiqué que des conférences téléphoniques allaient avoir lieu cette semaine au niveau des négociateurs adjoints.

Le bras de fer commercial dans lequel Pékin et Washington sont engagés depuis un an et demi, s’imposant des tarifs douaniers réciproques sur des centaines de milliards de biens, affecte l’économie mondiale.

Résultats trimestriels

Les investisseurs se préparaient par ailleurs cette semaine à la publication des résultats du troisième trimestre des entreprises de la cote new-yorkaise.

Plusieurs grandes banques américaines feront ainsi état de leurs résultats mardi, dont Goldman Sachs, Wells Fargo, J. P. Morgan Chase et Citigroup.

Netflix et IBM se livreront à cet exercice mercredi.

Le marché obligataire américain était lui fermé lundi pour cause de jour semi-férié aux États-Unis.

Au rang des valeurs, General Motors reculait de 0,55 %. Les négociations entre le constructeur automobile et le puissant syndicat UAW ont repris lundi pour tenter de mettre fin à une grève qui paralyse la production de GM aux États-Unis depuis le 16 septembre, a-t-on appris de sources concordantes.

Boeing progressait de 0,53 %. Les fonctions du PDG de l’avionneur, Dennis Muilenburg, ont été allégées pour lui permettre de se concentrer pleinement sur la crise du 737 MAX cloué au sol depuis mi-mars, a indiqué vendredi le groupe dans un communiqué.

Facebook perdait 0,22 %. Visa, Mastercard, eBay et Stripe ont annoncé vendredi qu’ils se retiraient de Libra, le projet controversé de monnaie numérique que souhaite lancer le réseau social mi-2020.