(New York) La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, encouragée par des propos de Donald Trump promettant un accord commercial avec la Chine « plus tôt qu’on ne le pense ».

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,61 %, à 26 970,92 points et le NASDAQ, à forte coloration technologique, s’est apprécié de 1,05 % à 8077,38 points.