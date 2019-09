(New York) Les principaux indices de la Bourse new-yorkaise se sont soudainement repliés vendredi en cours de séance quand des responsables chinois ont fait savoir qu’ils allaient écourter leur séjour aux États-Unis alors qu’ils devaient visiter des fermes dans l’État du Montana.

Agence France-Presse

Le Dow Jones Industrial Average, qui avait débuté la séance en légère hausse, était en recul de 0,25 % à 27 026,28 points vers 14 h 30.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, creusait ses pertes, baissant de 0,61 % à 8132,96 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 perdait 0,24 % à 2999,47 points.

Selon Rebecca Colnar, porte-parole du Montana Farm Bureau, l’antenne locale du principal syndicat agricole américain, un responsable chinois a fait état vendredi d’un « changement d’agenda » nécessitant un retour en Chine « plus tôt que prévu. »

La visite « devait avoir lieu lundi soir et mardi. On a été mis au courant de ce voyage seulement hier, ce n’est pas quelque chose qui était organisé depuis des semaines. Ça a été très rapide », a précisé Mme Colnar à l’AFP.

Le vice-ministre chinois de l’Agriculture faisait partie de la délégation qui a abrégé son séjour, a confirmé la porte-parole.

Selon la chaîne CNBC, la délégation devait également se rendre dans le Nebraska.

Malgré l’annulation de cette visite, la réunion technique entre négociateurs chinois et américains, débutée jeudi, se poursuivait vendredi à Washington, a confirmé à l’AFP un responsable des services du représentant au commerce (USTR).

Ces discussions ont pour but de préparer les pourparlers bilatéraux sur le commerce prévus début octobre.

Les deux premières économies mondiales sont engagées depuis plus d’un an dans un bras de fer commercial, s’infligeant respectivement des tarifs douaniers.