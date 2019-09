L’action de SNC-Lavalin semble avoir retrouvé un certain attrait.

Richard Dufour

La Presse

Le titre s’est apprécié de 11 % hier pour clôturer à 21 $ dans un fort volume de transactions, particulièrement senti en fin de séance.

Pour l’ensemble de la semaine, l’action montre une hausse de 31 %. En début de semaine, des documents déposés auprès des autorités ont révélé que Jarislowsky Fraser avait notamment acheté des actions de la firme de génie montréalaise tout au long du mois d’août. Ces achats portent Jarislowsky Fraser au troisième rang des plus grands actionnaires de SNC-Lavalin avec 10,8 % des actions.