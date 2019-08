Norvège: le fonds souverain veut investir plus en Amérique du Nord

(Oslo) Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde avec plus de 1000 milliards de dollars d’actifs, souhaite pouvoir acheter davantage d’actions en Amérique du Nord et réduire le poids de l’Europe, a annoncé mardi la banque centrale norvégienne.

Agence France-Presse

Un tel recentrage pourrait doper de plusieurs dizaines de milliards de dollars les investissements du fonds sur les marchés boursiers nord-américains.

Dans une lettre au ministère des Finances, le fonds qui gère 9419 milliards de couronnes (1046 milliards de dollars US) fait valoir que la rentabilité des actions américaines a été sensiblement supérieure à celle des actions européennes ces 25 dernières années.

« La répartition géographique devrait être adaptée […] en augmentant le poids des actions en Amérique du Nord et en réduisant le poids des actions sur les marchés développés européens », estime la Banque de Norvège, chargée de la gestion du fonds.

Cet avis s’inscrit dans le cadre d’une réflexion du gouvernement norvégien sur la répartition géographique des investissements.

Avec près de 70 % de son portefeuille investis en actions, le fonds est présent au tour de table de plus de 9000 entreprises, ce qui lui permet de contrôler l’équivalent de 1,4 % de la capitalisation boursière mondiale.

L’Europe, principal partenaire commercial de la Norvège, est aujourd’hui surpondérée par un facteur de 2,5 : le fonds y a 2,5 fois plus d’actions que la taille des marchés boursiers européens ne le suggère.

L’Amérique du Nord ne jouit que d’un facteur 1, et les autres marchés développés et économies émergentes un facteur de 1,5.

Or, au cours du dernier quart de siècle, les actions nord-américaines ont rapporté en moyenne 9,9 % par an contre 8,3 % pour les marchés européens, souligne la banque centrale.

Celle-ci ne fournit pas de recommandation sur une nouvelle répartition géographique, remettant cette question à plus tard.

Le ministère des Finances prévoit de publier son propre avis sur un changement dans la distribution des investissements dans son rapport annuel sur la gestion du fonds qui sera présenté au Parlement au printemps 2020.

« Les actions représentent la majorité des investissements (du fonds) et il est important que le cadre régissant ces investissements soit adéquat et mis à jour », a souligné la ministre Siv Jensen dans un communiqué.