Le président du conseil d’administration de Stingray vient d’acheter pour plus de 2 millions de dollars d’actions du fournisseur montréalais de services musicaux.

Richard Dufour

La Presse

Mark Pathy a acheté 300 000 actions depuis la publication des résultats trimestriels de Stingray, il y a 10 jours. Des documents déposés auprès des autorités réglementaires indiquent qu’il a payé un prix unitaire oscillant entre 7,23 $ et 7,34 $.

Stingray a révélé la semaine dernière qu’elle lançait un programme de rachat d’actions en dévoilant des résultats de début d’exercice encourageants. L’action de Stingray accuse encore un recul de plus de 30 % depuis l’annonce de l’achat d’une centaine de stations de radio au Canada anglais l’année dernière.

Voici quelques autres transactions récentes ayant retenu notre attention :

Manon Brouillette vend du Québecor

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Manon Brouillette, ancienne patronne de Vidéotron

L’ancienne patronne de Vidéotron vient de vendre pour 300 000 $ d’actions de Québecor. Manon Brouillette a vendu mardi un bloc de 10 000 actions. Elle est toujours administratrice de Québecor même si elle a quitté son poste de présidente et chef de la direction de Vidéotron il y a sept mois.

Fidelity achète du Québecor…

Un important investisseur institutionnel vient d’acheter pour une dizaine de millions de dollars d’actions de Québecor. Fidelity a déclaré aux autorités boursières dans les derniers jours avoir acheté un bloc de 315 000 actions le 25 juillet. Fidelity détient maintenant 10,24 % des actions de catégorie B de Québecor. L’action de Québecor est en légère hausse depuis le 1er janvier, mais accuse un repli de plus de 10 % par rapport à son sommet atteint en mai.

… et vend du Cogeco Communications

À l’inverse, le même gestionnaire vient de vendre pour près de 10 millions de dollars d’actions de Cogeco Communications. Fidelity a déclaré aux autorités boursières dans les derniers jours avoir vendu un bloc de 73 800 actions le 29 juillet. Fidelity détient maintenant une participation de 9,53 % dans Cogeco Communications. L’action de l’entreprise de télécommunications québécoise est en hausse d’environ 60 % cette année.

Bill Gates achète encore du CN

PHOTO SAMUEL HABTAB, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bill Gates

Le milliardaire américain Bill Gates continue de bonifier son investissement dans le CN. Le cofondateur de Microsoft a acheté pour plus de 115 millions de dollars d’actions du CN depuis une semaine. Bill Gates, qui a acheté près d’un million d’actions entre le 8 août et le 13 août, est le plus important actionnaire du transporteur ferroviaire montréalais. Le titre du CN est en hausse de plus de 20 % cette année.

Un administrateur achète du WSP

Un membre du conseil d’administration de WSP Global vient d’acheter pour près de 75 000 $ d’actions du cabinet montréalais d’ingénierie. Paul Raymond a acheté mardi 1000 actions au prix unitaire de 72,40 $. Grand patron de l’entreprise québécoise Alithya, Paul Raymond est officiellement devenu membre du conseil d’administration de WSP au printemps. L’action de WSP est en hausse d’environ 20 % cette année.

Des administrateurs achètent du Mediagrif

Deux membres du conseil d’administration de Mediagrif viennent d’acheter pour un total de plus de 200 000 $ d’actions de l’entreprise de Longueuil spécialisée dans le commerce électronique. Gilles Laporte, président du conseil, a acheté 30 000 actions entre le 8 août et le 13 août. Natalie Larivière a de son côté acheté 5400 actions le 8 août. L’action de cette entreprise en transition a perdu près de 50 % de sa valeur depuis le début de l’année.

Une administratrice achète du CGI

Une membre du conseil d’administration du Groupe CGI vient d’acheter pour 300 000 $ d’actions de l’entreprise informatique montréalaise. Alison Reed a acheté le 6 août un bloc de 3000 actions au prix unitaire de 98,53 $. C’est la première fois qu’elle achète des actions de CGI. Elle s’est jointe au conseil de CGI l’an passé. L’action de l’entreprise est en hausse de plus de 20 % en 2019.

Le patron de 5N Plus achète d’autres actions

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Arjang Roshan, PDG de 5N Plus

Le PDG de 5N Plus vient d’acheter un autre bloc d’actions du producteur montréalais de métaux spéciaux. Arjang Roshan a acheté 25 000 actions entre le 9 août et le 13 août. Il avait aussi acheté un bloc de 10 000 actions le 10 juin. Le titre de 5N Plus a perdu environ 40 % de sa valeur depuis le mois d’avril.