Wall Street en hausse à l'ouverture au lendemain d'une dégringolade

Wall Street a ouvert en hausse mardi au lendemain de la pire journée de l'année pour les principaux indices new-yorkais : le Dow Jones prenait 0,50 % et le NASDAQ 1,02 %.

Agence France-Presse New York

La Bourse de New York s'était enfoncée dans le rouge lundi, réagissant à l'aggravation des tensions commerciales sino-américaines et la lourde chute de la devise chinoise face au dollar : le Dow Jones avait reculé de 2,90 % et le NASDAQ de 3,47 %.