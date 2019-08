 Les experts redoutent un prolongement de la guerre commerciale Chine-É.-U. 

Mais en dépit de ce congé boursier au Canada, les gestionnaires de portefeuilles établis à Montréal n'ont pas manqué d'observer la suite possible d'un ressac boursier d'une telle ampleur, et de s'en inquiéter même.

« Après ces autres menaces commerciales échangées entre Pékin et Washington ces derniers jours, les marchés boursiers réalisent soudainement que la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde n'est pas près de se résoudre, comme ils l'espéraient jusqu'à récemment », résume Marc L'Écuyer, gestionnaire de portefeuille principal chez la firme Cote 100, qui gère pour 1 milliard d'actifs de clients-investisseurs.

« Les marchés boursiers ont l'habitude de voir en avant. Or, quand les tensions commerciales s'aggravent comme ce qu'on voit entre la Chine et les États-Unis, ce n'est jamais bon dans les marchés financiers, qui craignent l'impact de ces tensions sur la conjoncture économique à venir et les prochains résultats d'entreprises », indique Bernard Gauthier, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Jarislowsky Fraser, une filiale montréalaise de la Banque Scotia avec 38 milliards en actifs sous gestion.

Et maintenant ?

Dans ce contexte, quelles perspectives pour la suite ?

« Considérant la remontée des marchés jusqu'à récemment, et la succession d'événements considérés négatifs depuis une semaine - baisse de taux de la Réserve fédérale américaine inférieure aux attentes, aggravation de la guerre commerciale Chine-États-Unis -, je ne suis pas vraiment étonné ni inquiet d'un repli de cette ampleur en Bourse », commente Michel Doucet, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins.