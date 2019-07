Le pétrole monte en attendant la Fed

Vers 9 h 20 GMT (5 h 20 à Montréal), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait 0,85 % à 65,27 dollars.

À New York, le baril américain de WTI pour livraison à la même échéance valait 58,45 dollars, 0,69 % de plus qu'à la clôture mardi.

« Les inquiétudes concernant la demande sont passées au second plan », a commenté Carsten Fritsch, analyste pour Commerzbank, qui cite comme facteurs d'explication des données économiques solides aux États-Unis et la réunion de la Fed.

« Ceux qui parient sur une hausse du pétrole doivent se réjouir des nouvelles mesures de relance monétaire qui devraient soutenir l'activité économique mondiale et donc la demande de pétrole », a souligné Han Tan, analyste pour FXTM.

La Réserve fédérale américaine termine mercredi une réunion de son Comité de politique monétaire qui devrait annoncer une baisse des taux d'intérêt.

Les prix ont également pu profiter de la publication de l'American Petroleum Institute (API), une organisation représentant le secteur du pétrole américain, qui a publié mardi ses données sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis avant les chiffres officiels attendus ce mercredi.

« L'API a fait état d'une baisse importante de 6 millions de barils des stocks de brut tandis que ceux d'essence ont baissé de 3,1 millions de barils », a précisé Benjamin Lu, analyste pour Phillip Futures.

Plus tard dans la journée, les analystes s'intéresseront aux données officielles du gouvernement américain, jugées plus fiables.

Et pour la semaine achevée le 26 juillet, les analystes estiment que les stocks ont reculé de 2,75 millions de barils pour le brut et de 1,5 million pour l'essence, tandis que les stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole) ont progressé d'un million de barils, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.

Par ailleurs, la situation restait tendue au Moyen-Orient. Mardi, les États-Unis ont mis la pression sur les Européens en demandant à l'Allemagne de participer avec la France et la Grande-Bretagne à une mission de protection dans le détroit d'Ormuz, à la suite de la crise des pétroliers entre Londres et Téhéran.

« Nous avons officiellement demandé à l'Allemagne de se joindre à la France et à la Grande-Bretagne pour aider à protéger le détroit d'Ormuz et combattre l'agression iranienne », a déclaré une porte-parole de l'ambassade américaine à Berlin, Tamara Sternberg-Greller, alors que Berlin et Paris restent hésitants.