 Wall Street portée par les résultats et la baisse des tensions commerciales 

(New York, Toronto) La Bourse de New York a fini dans le vert mardi, dopée par les résultats trimestriels encourageants de plusieurs grands noms de la cote et par des informations de presse sur la tenue de négociations commerciales entre Washington et Pékin.

Son indice vedette, le Dow Jones, est monté de 0,65 %, à 27 349,19 points, tout près de son record atteint la semaine dernière.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a grimpé de 0,58 %, à 8251,40 points, lui aussi tout proche de son niveau le plus haut. L'indice élargi S&P 500 est monté de 0,68 %, à 3005,47 points.

« Les bons résultats d'entreprises publiés jusqu'à présent éloignent les craintes d'un repli économique. C'est le signe que l'économie n'est pas aussi faible que certains l'avaient anticipé », a estimé Karl Haeling, de LLBW.

Hier, Coca-Cola a annoncé de solides résultats au deuxième trimestre, la hausse des prix de ses boissons et l'augmentation des volumes de ventes des sodas lui ayant permis de contrer les conséquences négatives du dollar fort. Son titre a bondi de 6,1 % à Wall Street.

Le conglomérat industriel américain United Technologies a relevé ses objectifs financiers annuels après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, en raison d'une demande importante pour ses équipements aéronautiques. Son titre a gagné 1,5 %.

Les investisseurs attendent désormais les résultats trimestriels de plusieurs géants de la tech, dont Amazon, Google et Facebook, qui doivent se plier à cet exercice dans la semaine.

Par ailleurs, la rencontre prochaine entre des responsables américains et leurs homologues chinois, annoncée par plusieurs articles de presse, alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sont vives, a ravivé l'espoir d'une détente entre les deux puissances.

« Il semble que les États-Unis soient disposés à allonger la durée des négociations », a relevé M. Haeling.

« Cela pourrait vouloir dire que même si Washington et Pékin ne parviennent pas à un accord commercial dans l'immédiat, les Américains ne vont pas imposer de nouvelles taxes », a-t-il ajouté.

Les acteurs du marché observent avec attention la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, dans la mesure où celle-ci fragilise la croissance mondiale.

Ces tensions persistantes sont une des raisons pour lesquelles le Fonds monétaire international a révisé mardi en baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2019.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a gagné 53,80 points (+0,3%) pour terminer la séance avec 16 572,68 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 76,09 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,32 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut s'est apprécié de 55 cents US à 56,77 $ US le baril, tandis que celui de l'or a échappé 5,20 $ US à 1421,70 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est pour sa part contracté de 2 cents US à 2,70 $ US la livre.