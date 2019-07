Wall Street clôture en baisse, affectée par les grandes banques

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,4 % pour finir à 27 219,85 points et le NASDAQ, à forte coloration technologique, a lâché 0,5 % à 8185,21 points.

L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,65 % pour clôturer à 2984,42 points.

Plusieurs grandes banques américaines, qui publient leurs résultats trimestriels, ont fait part de leur appréhension avant la prochaine baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Bank of America (+0,9 %), la deuxième banque américaine en termes d'actifs, a notamment prévenu mercredi que cela risquait de rogner sérieusement ses marges.

JPMorgan Chase (-1 %), Wells Fargo (-0,2 %) et Citigroup (-0,7 %), avaient envoyé des signaux similaires lundi et mardi lors de la publication de leurs résultats respectifs.

« Bank of America a publié de bons résultats, mais ça n'est malheureusement pas suffisant pour faire monter le marché », a relevé Gregori Volokhine, gérant de portefeuilles pour Meeschaert Financial Services.

« On sait que la baisse des taux au mois de juillet va leur être défavorable », a poursuivi M. Volokhine.

Les baisses de taux d'intérêt signifient pour les banques une réduction de leurs marges dans les taux qu'elles appliquent à leurs clients.

Les marchés réagissaient par ailleurs à la forte chute de la compagnie de fret ferroviaire CSX (-10,3 %) qui a abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Elle a imputé cette dégradation aux incertitudes économiques et à la fermeture récente d'une grande raffinerie de la côte-est, l'un de ses clients.

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse, tiré vers le bas par la faiblesse des secteurs de l'industrie et de l'énergie, pendant que le cours de l'or atteignait son plus haut niveau en six ans.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a retraité de 18,21 points à 16 484,21 points.

Le secteur de l'énergie a rendu 1,3%, tandis que celui de l'industrie a cédé 1,2%. Le groupe des matériaux a partiellement contrebalancé ces pertes, avec une hausse de 2,2%.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 76,61 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 76,62 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 84 cents US à 56,78 $ US le baril, tandis que celui de l'or a grimpé de 12,10 $ US à 1423,30 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est pour sa part apprécié de 1,6 cent US à 2,72 $ US la livre.