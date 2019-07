Wall Street en hausse au terme d'une semaine focalisée sur les taux

Agence France-Presse New York

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,49 %, à 27 220,57 points vers 9 h 55

L'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, gagnait 0,28 %, à 8219,31 points.

L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,19 %, à 3005,71 points.

La veille, l'indice Dow Jones avait terminé pour la première fois au-dessus des 27 000 points, à 27 088,08 points (+0,85 %) et le S&P 500 avait également battu un record avec 2999,91 points (+0,23 %), ces deux indices étant soutenus déjà par la perspective d'une Banque centrale accommodante. Le NASDAQ avait quant à lui perdu 0,08 %.

Les trois principaux indices de Wall Street se dirigeaient vers une semaine de progression comprise entre 0,4 % et 1,1 % mais surtout vers de nouveaux records pour chacun d'entre eux.

« Les deux choses principales à retenir sont d'une part qu'il n'y a plus de doute sur le fait que la Fed va baisser les taux le 31 juillet, et d'autre part qu'il y a une logique solide derrière cette décision », a résumé Chris Low de FTN Financial.

À trois semaines d'une réunion de l'institution américaine, les acteurs du marché s'accordent à dire que la prise de parole de son président Jerome Powell devant le Congrès cette semaine a réuni tous les ingrédients d'une baisse de taux d'intérêt à venir.

Jerome Powell y a notamment affirmé que les différents fronts commerciaux ouverts par l'administration Trump à travers le monde pouvaient « avoir un impact sur l'économie américaine » et avaient créé un « choc de confiance ».

Les baisses de taux d'intérêt permettent aux différents acteurs de l'économie, ménages, entreprises et investisseurs de disposer de capitaux plus facilement. Grâce à la politique de taux bas depuis l'après-crise, le marché boursier a été l'un des principaux bénéficiaires de l'abondance de capitaux.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans montait, à 2,129 % contre 2,111 % la veille à la clôture.