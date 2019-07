À suivre cette semaine: les banques centrales sous haute surveillance

Quant à la prochaine direction des taux d'intérêt, ils s'attendent à ce que la Banque du Canada emboîte timidement le pas à d'autres banques centrales avec une « attitude accommodante » face aux incertitudes dans l'économie mondiale.

Toutefois, estiment les économistes de la Nationale, cette « attitude accommodante » pourrait s'afficher « de façon limitée si la banque centrale ne veut pas paraître déconnectée des statistiques de l'économie canadienne », en nette amélioration au cours des derniers mois.

« Alors que les tensions commerciales restent préoccupantes pour la croissance mondiale future, au Canada, un taux de chômage pratiquement au plus bas, l'accélération des salaires et le rebond de l'activité économique au deuxième trimestre ne militent pas en faveur d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque du Canada en ce moment. »

« Par conséquent, nous nous attendons à ce qu'elle poursuive sa pause malgré nos attentes d'un ajustement de la politique [de taux d'intérêt] au sud de la frontière. »

Mardi

Rapport annuel chez Couche-Tard

Le géant des dépanneurs - et un colosse de Québec inc. en Bourse avec ses 46 milliards de capitalisation - fait le point sur ses résultats de fin d'exercice 2019 et ses priorités pour les prochains trimestres. Les analystes anticipent un bénéfice d'exploitation (BAIIA) de quatrième trimestre en hausse considérable sur un an, à 678 millions US. Et ce, malgré une relative stagnation des revenus trimestriels à 13,5 milliards US et un bénéfice net réduit à 300 millions US (après des ajustements comptables).

Vendredi

Le restaurateur MTY à mi-année

L'entreprise montréalaise spécialiste des chaînes de restaurants franchisés avait habitué ses actionnaires et les analystes à sa stratégie de croissance soutenue par acquisitions. Or, MTY a semblé « frapper un os » avec sa plus récente acquisition d'envergure : 253 millions pour la chaîne américaine de 1400 pizzerias Papa Murphy's. La valeur boursière de MTY a reculé de 8 % cette journée-là à la mi-avril, portant à 27 % le recul depuis le sommet atteint en novembre 2018. Trois mois plus tard, MTY s'est en partie remise d'aplomb en Bourse. Mais elle a aussi rehaussé les attentes des investisseurs et des analystes envers son prochain compte rendu financier trimestriel.