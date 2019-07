 Transactions d'initiés: trois dirigeants d'Alithya achètent des actions 

Le président et chef de la direction, Paul Raymond, le président du conseil d'administration, Pierre Turcotte, et le vice-président principal et chef de la direction financière, Claude Thibault, ont acheté quelque 120 000 actions sur le marché au cours des 10 derniers jours.

Des documents déposés auprès des autorités boursières indiquent que les transactions des patrons ont été faites au cours des séances des 21, 24 et 25 juin, c'est-à-dire dans les jours suivant la publication des résultats de fin d'exercice d'Alithya.

Inscrite en Bourse depuis l'automne dernier, Alithya est perçue comme un petit CGI en raison de la nature de ses activités et de son modèle d'affaires. Son action a perdu environ 15 % de sa valeur depuis la mi-avril.

Voici quelques autres transactions récentes qui ont retenu notre attention :

Le fondateur de Knight achète

Le fondateur et grand patron de Thérapeutique Knight vient d'acheter pour 115 000 $ d'actions de la compagnie pharmaceutique montréalaise. Jonathan Goodman a acheté un total de 15 200 actions au cours de transactions faites les 21 et 26 juin. Le titre de Knight patauge près de son plus bas niveau des 52 dernières semaines.

Un administrateur achète du Mediagrif

Le président du conseil d'administration de Mediagrif vient d'acheter pour près de 100 000 $ d'actions de l'entreprise de Longueuil spécialisée dans le commerce électronique. Gilles Laporte a acheté 12 000 actions au prix unitaire de 7,30 $ le 19 juin. Le titre de Mediagrif a perdu le quart de sa valeur jusqu'ici en 2019.

Un membre du conseil achète du Bellus

Un administrateur de Bellus Santé vient d'acheter pour près de 300 000 $ d'actions de la biopharmaceutique de Laval. Franklin Berger, membre du conseil d'administration depuis 2010, a acheté 100 000 actions au cours des séances des 20 et 21 juin. En progression d'environ 70 % depuis le 1er janvier, l'action de Bellus est une des plus performantes cette année parmi les entreprises québécoises. Le produit candidat phare de Bellus est développé pour traiter la toux chronique.

Trois patrons vendent du Semafo

Trois hauts dirigeants de Semafo viennent de vendre pour un demi-million de dollars d'actions de la société aurifère montréalaise. Martin Milette, chef de la direction financière, Alain Melanson, vice-président des ressources humaines, et Eric Paul-Hus, vice-président du service juridique et chef de la conformité et secrétaire, ont vendu, au total, un peu plus de 100 000 actions en juin. L'action de Semafo est en hausse d'environ 70 % depuis le début de l'année.

Cinq dirigeants achètent du Saputo

Cinq dirigeants chez Saputo viennent d'acheter pour 700 000 $ d'actions du transformateur laitier montréalais. Carl Colizza, président et chef de l'exploitation (Amérique du Nord), Gaétane Wagner, chef de la direction des ressources humaines, Martin Gagnon, chef de la direction des acquisitions et du développement stratégique, Patrick Turcotte, vice-président principal du financement et de la trésorerie, et Frank Guido, président et chef de l'exploitation de la division des produits laitiers au Canada, ont acheté collectivement quelque 18 000 actions en juin.

Une dirigeante de Richelieu vend

Un membre de l'équipe de direction de Quincaillerie Richelieu vient de vendre pour un peu plus de 130 000 $ d'actions du fournisseur montréalais de produits de rénovation (vis, moulures, portes d'armoires, etc.). Geneviève Quevillon, vice-présidente de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, a vendu le 27 mai un bloc de 6200 actions au prix unitaire de 21,25 $.

Le PDG de Velan achète

Le grand patron de Velan vient d'acheter pour 140 000 $ d'actions du fabricant montréalais de robinetterie industrielle. Yves Leduc, PDG, a acheté le 23 mai un bloc de 10 000 actions au prix unitaire de 9,12 $. L'action de Velan continue d'être boudée par les investisseurs et s'échange à un multiple d'évaluation historiquement peu élevé.

Cette rubrique rapporte les transactions, de vente ou d'achat, que des actionnaires privilégiés ont réalisées. Font partie des initiés les individus qui occupent une position privilégiée dans les entreprises en Bourse, soit les dirigeants, les administrateurs, les principaux actionnaires, etc.