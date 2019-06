L'investisseur avisé : gagnants et perdants du deuxième trimestre

Le voyagiste montréalais Transat, le distributeur alimentaire de Boucherville Colabor et la biopharmaceutique de Laval Bellus Santé sont les trois étoiles boursières québécoises du deuxième trimestre. Les titres de ces trois entreprises ont plus que doublé leur valeur durant les mois d'avril, de mai et de juin.

Mentions honorables au fournisseur de produits à base de cannabis Neptune (+ 68 %) et à la société aurifère Semafo (+ 67 %).

Du côté des perdants, le titre de la biopharmaceutique lavalloise Prometic et celui de la société minière longueuilloise Stornoway (diamant) ont respectivement reculé de 95 % et 75 % au cours du deuxième trimestre.

***

Maintenant que la vente des CRJ est confirmée, les prochains actifs de Bombardier qui seront vendus risquent d'être les installations d'aérostructures de Belfast et du Maroc. Les analystes s'attendent d'ici 12 mois à une transaction qui pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard US. Une telle somme pourrait aider Bombardier à réduire son niveau d'endettement et lui donner plus de marge de manoeuvre pour racheter la participation de 30 % de la Caisse de dépôt dans la division Transport.

***