Wall Street ouvre en hausse

Agence France-Presse

New York

Wall Street montait à l'ouverture vendredi, les investisseurs misant au démarrage d'un G20 au Japon sur une trêve entre les États-Unis et la Chine sur le dossier brûlant du commerce à l'issue d'une rencontre prévue samedi entre Donald Trump et Xi Jinping : le Dow Jones gagnait 0,29 % et le NASDAQ 0,27 %.