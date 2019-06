Le site pour animaux Chewy fait une entrée détonante à Wall Street

Son titre a bondi de 59 % lors de son premier jour de cotation pour clôturer à 34,99 dollars, ce qui lui confère une valeur de 13,7 milliards de dollars.

Le groupe, filiale de la chaîne de magasins dédiés aux animaux domestiques PetSmart, avait fixé son prix d'introduction en Bourse à 22 dollars l'unité, déjà au-dessus du prix envisagé initialement (entre 17 et 19 dollars). Ce qui lui a permis de récolter 123 millions de dollars.

PetSmart, qui avait acheté Chewy en 2017 pour 3,4 milliards de dollars, va pour sa part récupérer 900 millions de dollars en mettant en vente une partie de ses actions. Il devait conserver environ 70 % des parts du site.

Basé en Floride, Chewy a été lancé en 2011 avec l'objectif de devenir « la destination en ligne la plus digne de confiance et la plus pratique pour tous les parents d'animaux domestiques ».

Ses ventes ont rapidement progressé, passant de 26 millions de dollars en 2012 à 3,5 milliards l'an dernier.

Sa marge de progression est encore grande dans la mesure où les Américains dépensent toujours plus pour leurs animaux. Entre les croquettes, les accessoires, les soins vétérinaires et les divers services, les ventes du secteur ont atteint 70 milliards de dollars en 2017, assure le groupe.

Et, comme pour le reste de la distribution, les ventes en ligne prennent de l'ampleur : la proportion du commerce sur l'internet dans les secteurs de la nourriture et des accessoires devrait passer de 14 % en 2017 à 25 % en 2022, anticipe Chewy.

La croissance des ventes de produits et services liés aux animaux devrait toutefois se tasser un peu, passant de 5,4 % par an entre 2012 et 2017 à 4,2 % par an entre 2017 et 2022.

Et Chewy continue à perdre de l'argent, le groupe ayant encore enregistré l'an dernier une perte nette de 268 millions de dollars.

La société arrive à la Bourse de New York dans un environnement plutôt favorable aux licornes, ces entreprises valorisés plus d'un milliard de dollars.

Malgré les débuts difficiles d'Uber et Lyft, d'autres ont fait des entrées remarquées à Wall Street comme la start-up vegan Beyond Meat et la société de vidéoconférence Zoom.

Cette semaine, le site proposant les services de travailleurs à leur compte Fiverr a bondi de 90 % jeudi pour son premier jour de cotation et la société spécialisée dans la sécurité informatique CrowdStrike de 70 % mercredi.