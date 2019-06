Wall Street poursuit sur sa lancée de la veille

Wall Street s'affichait en hausse mercredi, poursuivant un élan positif entamé la veille après des commentaires du patron de la Banque centrale américaine Jerome Powell, et ce malgré des indicateurs économiques plutôt mitigés.

Agence France-Presse New York

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, avançait vers 9 h 55 de 0,35 %, à 25 421,88 points.

L'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, montait de 0,33 %, à 7552,18 points.

L'indice élargi S&P 500 prenait 0,28 %, à 2811,03 points.

Mardi, la Bourse de New York avait terminé en nette hausse grâce à un apaisement des craintes sur le front commercial et la perspective de voir la banque centrale américaine ouvrir la porte à une baisse des taux d'intérêt : le Dow Jones avait gagné 2,06 % et le NASDAQ 2,65 %.

Après la très forte progression enregistrée mardi, le marché « grignote encore un peu de terrain » a signalé Patrick O'Hare de la société Briefing.

De l'avis de nombreux spécialistes des marchés, la hausse de mardi puis celle à l'ouverture mercredi s'expliquaient par le ton accommodant adopté mardi par le patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, ouvrant timidement la perspective d'une baisse de taux d'intérêt par l'institution après avoir auparavant plaidé la « patience ».

Cette possible baisse des taux pourrait être rendue nécessaire par les conséquences de la guerre commerciale sans merci que se livrent la Chine et les États-Unis, ainsi que par les menaces du président américain Donald Trump d'imposer des taxes douanières au Mexique.

Car l'heure est aux inquiétudes pour la croissance : le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé mercredi sa prévision de croissance pour la Chine, pourtant traditionnellement moteur de l'économie mondiale.

L'économie mondiale reste « à un tournant délicat » en raison du regain des tensions commerciales, a souligné le FMI, exhortant les pays du G20 à maintenir les taux d'intérêt à des niveaux bas pour soutenir leur économie.

La Banque mondiale a de son côté abaissé nettement mardi ses prévisions de croissance mondiale pour cette année, à 2,6 % contre 2,9 % estimé en janvier.

Ce tableau relativement négatif de l'économie mondiale a été complété mercredi par les chiffres des créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis, qui ont fondu à 27 000 nouvelles embauches en mai, un fort repli par rapport aux 271 000 du mois précédent, selon les données de l'enquête d'ADP.

Cette situation faisait notamment reculer à nouveau le taux d'intérêt de la dette américaine à dix ans, reflet des perspectives de croissance américaine, à 2,085 % contre 2,129 % la veille à la clôture.