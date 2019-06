À suivre cette semaine

VENDREDI

Le marché du travail

Le diagnostic du marché du travail en mai en Amérique du Nord sera connu vendredi, alors que les indices de ralentissement économique se multiplient. Aux États-Unis, les économistes sondés par Thomson Reuters anticipent un quatrième mois d'affilée de bonne création d'emplois, à quelque 190 000. Ce serait moins que les 263 000 embauches mesurées en avril, mais suffisant pour maintenir le taux de chômage à son creux historique de 3,6 %. Au Canada, les économistes anticipent un léger repli de l'emploi - environ 15 000 en moins - après le nombre record de 222 000 embauches mesurées durant les quatre premiers mois de 2019. On s'attend néanmoins au maintien du taux de chômage à 5,7 %. - Martin Vallières, La Presse

JEUDI

Le commerce américain en pleine guerre

Où en est le commerce international en biens et services des États-Unis, alors que l'administration Trump mène une guerre tarifaire tous azimuts ? Au point d'inquiéter de plus en plus les marchés boursiers quant à l'impact de cette guerre commerciale sur l'économie mondiale et les prochains résultats des entreprises. De l'avis d'économistes sondés par Thomson Reuters, le déficit de la balance commerciale en avril risque fort de s'être détérioré pour un deuxième mois de suite, aux environs de 50 milliards US. - Martin Vallières, La Presse