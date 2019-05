Les sociétés se bousculent au portillon de Wall Street

JULIETTE MICHEL

Agence France-Presse

New York Malgré les débuts compliqués et très médiatisés d'Uber et Lyft à Wall Street, les entreprises se pressent ces dernières semaines pour entrer à la Bourse de New York. Avec des destinées variées.

Les investisseurs ont injecté en mai plus de 17 milliards de dollars dans 32 sociétés faisant leurs premiers pas sur le New York Stock Exchange ou le NASDAQ, un record en près de cinq ans, selon le cabinet Dealogic. Le début d'année avait pourtant été poussif, entre les remous des marchés financiers fin 2018 et la paralysie partielle des administrations qui avaient incité les startups à repousser leur arrivée sur les marchés. Le rythme s'est accéléré à partir d'avril, malgré les premiers pas boursiers émaillés de difficultés de Lyft et Uber, plateformes mettant en relation des chauffeurs et des particuliers. L'action de Lyft évoluait encore jeudi soir plus de 20 % sous le prix fixé à son introduction et celle d'Uber à plus de 10 %.

Agrandir Le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, en discussion avec des courtiers lors de l'entrée de la compagnie en bourse, le 10 mai. PHOTO JOHANNES EISELE, AGENCE FRANCE-PRESSE