New York revigorée par le répit accordé à Huawei

La Bourse de New York a terminé en nette hausse mardi, revigorée après deux séances de baisse par un apparent répit autour du géant chinois Huawei dans l'affrontement commercial auquel se livrent Washington et Pékin.

Le Dow Jones Industrial Average s'est apprécié de 0,77 %, à 25 877,33 points, et l'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, de 1,08 %, à 7785,72 points.

L'indice élargi S&P 500 a gagné 0,85 %, à 2864,36 points.

« Personne ne peut prédire actuellement ce qui va advenir des négociations commerciales. Et même si nous prévoyons toujours qu'un accord finira par être conclu, on ne sait pas du tout quand ce sera le cas », a commenté Nate Thooft, gestionnaire de portefeuilles pour Manulife Asset Management.

En attendant, les indices ont surtout, selon lui, « rebondi après deux séances de baisse » mardi, tout en restant sensibles à tous les gros titres sur le sujet.

Ainsi le répit accordé par les autorités américaines à Huawei a aidé les indices en apportant « un soulagement temporaire », a-t-il estimé.

Deuxième fabricant mondial de smartphones, le groupe est en effet sous le coup de sanctions depuis que Donald Trump a décidé la semaine dernière d'interdire les exportations de produits technologiques américains vers certaines entreprises jugées « à risque » pour la sécurité nationale.

Plusieurs géants du secteur tech, Google en tête, ont en conséquence indiqué qu'ils allaient devoir couper les ponts avec le groupe chinois.

Mais devant l'inquiétude des usagers et des entreprises américaines, les États-Unis ont finalement donné lundi un sursis à Huawei, qui pourra encore pendant trois mois utiliser des composants et logiciels américains avant la mise en oeuvre effective des sanctions. Le temps pour lui et ses partenaires commerciaux de s'adapter.

« Objets de marchandages »

Les fabricants de composants électroniques, qui avaient particulièrement souffert lundi, se sont redressés mardi à l'instar d'AMD (+2,51 %) ou Qualcomm (+1,47 %).

« Il est clair que les États-Unis, comme la Chine, utilisent des mesures spécifiques pour asseoir leurs positions et ces entreprises deviennent des objets de marchandage », a relevé M. Thooft en soulignant que Pékin pourrait, par exemple, imposer des mesures similaires à l'encontre d'Apple.

« Le marché commence à vraiment redouter les ramifications des tactiques employées dans le cadre de cette guerre commerciale ».

Les fabricants de chaussures et leurs distributeurs, dont Adidas, Nike, Puma et Steve Madden, ont pour leur part exhorté le président américain à retirer « immédiatement » les chaussures de la liste des produits manufacturés en provenance de Chine qui pourraient être frappés par des tarifs douaniers supplémentaires.

Ces marques fabriquant une grande partie de leur production en Chine, une telle décision serait à leurs yeux « catastrophique pour les consommateurs, les entreprises et l'économie américaine dans son ensemble ».

Les investisseurs américains ont par ailleurs digéré une série mitigée de résultats d'entreprises du secteur de la distribution.

Le spécialiste du bricolage Home Depot, membre du Dow Jones, a progressé de 0,26 % et le vendeur de pièces détachées automobiles AutoZone de 5,57 %.

La chaîne de vêtements J. C. Penney a reculé de 6,96 % et celle d'articles de maison Kohl's de 12,34 %.

Urban Outfitters, maison mère des magasins de vêtements Urban Outfitters, Anthropologie et Free people, a grappillé 0,19 %. Le groupe prépare le lancement cet été d'un nouveau service proposant, pour 88 dollars par mois, de louer six articles de leurs collections.

Le laboratoire pharmaceutique Merck, qui a annoncé mardi l'acquisition pour 1,05 milliard de dollars américains d'une société biopharmaceutique compatriote spécialisée dans le développement de traitements anti-cancéreux innovants, Peloton Therapeutics, a pris 0,79 %.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des États-Unis montait un peu et s'échangeait à 2,426 %, contre 2,416 % lundi soir.

À Toronto, la Bourse a clôturé en hausse mardi, mais plus timidement que ses consoeurs américaines.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 24,72 points pour terminer la séance avec 16 426,47 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 74,55 cents US, comparativement à son cours moyen de 74,25 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 8 cents US à 63,13 $ US le baril, tandis que celui de l'or a rendu 4,10 $ US à 1273,20 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est pour sa part déprécié de 1,1 cent US à 2,715 $ US la livre.