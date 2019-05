À suivre cette semaine

Voici les principaux événements qui retiendront l'attention cette semaine dans l'actualité économique et boursière.

Mercredi

Rebond de la consommation aux États-Unis ?

Après un épisode de faiblesse en début d'année, les ventes au détail aux États-Unis sont attendues en hausse en avril, pour un deuxième mois de suite. S'il s'avère, ce rebond pourrait apaiser le scepticisme dans les marchés financiers envers la croissance de l'économie américaine. « La consommation, qui représente environ les deux tiers du PIB américain, devrait rebondir après un premier trimestre médiocre. Alors que le taux d'épargne augmente à un niveau inégalé depuis un an, les Américains ont de la marge pour dépenser davantage », notent les économistes de la Banque Nationale dans leur récent « Mensuel économique ». - Martin Vallières, La Presse

Jeudi

Walmart en rapport trimestriel

Le géant américain des grands magasins généraux, Walmart, fera le point sur les résultats de son trimestre terminé en avril. L'évolution de ses activités de commerce électronique - une priorité chez Walmart - sera surveillée par ses actionnaires. Entre-temps, les analystes anticipent des revenus en croissance faible - moins de 2 % - pour un troisième trimestre d'affilée, à 124,9 milliards US. Le bénéfice net est attendu en fort rebond de plus de 35 % pour un deuxième trimestre de suite, à 2,95 milliards US. - Martin Vallières, La Presse