Wall Street salue les chiffres sur l'emploi

La Bourse de New York montait à l'ouverture vendredi, entraînée par des chiffres meilleurs que prévu sur l'emploi aux États-Unis en avril.

Agence France-Presse New York

Vers 10 h 15, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, s'appréciait de 0,31 %, à 26 389,51 points.

L'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, montait de 0,89 %, à 8108,01 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,52 %, à 2932,61 points.

Wall Street avait terminé en baisse jeudi, des commentaires de la banque centrale américaine (Fed) et la baisse des cours du pétrole incitant les investisseurs à retirer un peu de leur argent : le Dow Jones avait cédé 0,46 % et le NASDAQ 0,16 %.

Vendredi les investisseurs accueillaient avec enthousiasme des chiffres reflétant un dynamique marché du travail aux États-Unis : quelque 263 000 emplois ont été créés en avril dans le pays et le taux de chômage est descendu à 3,6 %, au plus bas depuis presque 50 ans.

Les salaires poursuivent de leur côté leur hausse régulière, la rémunération horaire moyenne s'affichant en hausse de 3,2 % sur un an.

Dans l'ensemble, ces statistiques « sont à nouveau une preuve que les États-Unis ne sont pas proches de la récession comme beaucoup d'analystes tablaient en fin d'année 2018 », remarquent dans une note les analystes de Mirabaud Securities.

Que fera la Fed?

« Avec une croissance de plus de 3 % [3,2 %] au premier trimestre 2019, une moyenne de près de 200 000 créations d'emplois par mois depuis le début de l'année et un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans, la Fed pourra-t-elle vraiment baisser ses taux d'intérêt en fin d'année [comme attendu par le consensus] ? », s'interrogent-ils.

Les avis étaient à cet égard partagés vendredi.

« Nous nous attendons encore à un ralentissement de la croissance économique d'ici la fin de l'année », a par exemple indiqué Michael Pearce, économiste pour Capital Economics, qui a notamment mis en avant le léger recul du nombre d'heures travaillées ainsi que la baisse, pour le deuxième mois d'affilée, du taux de participation au marché du travail (62,8 %).

Combinée à une faible inflation, l'anticipation d'un essoufflement de l'économie américaine « nous conforte dans l'idée que la Fed va baisser ses taux d'ici la fin de l'année », a-t-il estimé, un mouvement généralement bien accueilli à Wall Street.

En revanche pour Christopher Low, économiste à FTN Financial, « le retour à plus de 200 000 créations d'emplois [par mois] et la nouvelle baisse du chômage » conforte la position prudente de la Fed, qui a maintenu mercredi les taux directeurs au même niveau. « L'argumentation en faveur d'une baisse des taux s'est encore un peu affaiblie [vendredi] tandis que l'idée d'un statu quo prolongé s'est affermi ».

Alors que le président américain Donald Trump exhorte régulièrement la Fed à baisser les taux pour stimuler la croissance, le vice-président Mike Pence a aussi estimé vendredi dans une interview sur CNBC que la banque centrale, au vue de la faible inflation, devrait y réfléchir.

Le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine baissait sur le marché obligataire à 2 520 % contre 2 541 % jeudi à la clôture.

Les investisseurs continuaient par ailleurs à disséquer les résultats trimestriels des entreprises.

L'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, propriétaire des titres Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush, perdait notamment 4,44 % après des résultats et des prévisions jugés décevants.

La biotech Gilead Sciences, qui a affiché une nette progression de ses bénéfices au 1er trimestre avec des ventes portées par un nouveau médicament contre le VIH, montait de 3,32 %.

Le titre du géant de la vente en ligne Amazon s'appréciait de 2,78 % alors que le milliardaire Warren Buffett a annoncé à la chaîne américaine CNBC que sa holding, Berkshire Hathaway, avait pris une participation dans le groupe.