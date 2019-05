Le S&P 500 à un record, le NASDAQ plombé par Google

L'indice représentant les 500 plus grandes entreprises de la cote s'est apprécié de 0,1 % pour finir à 2945,83 points, le S&P 500 grappillant ainsi un nouveau record.

Le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a gagné 0,15 %, à 26 592,95 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a en revanche reculé de 0,8 %, à 8095,39 points.

«La séance a été particulièrement marquée par la déception Google, qui a dégagé des profits supérieurs aux attentes, mais un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions, en particulier les revenus tirés de la publicité», a souligné Bill Lynch de Hinsdale Associates.

Le titre de l'entreprise a chuté de 7,5 %, entraînant dans son sillage le secteur des services de la communication: le sous-indice le représentant au sein du S&P 500 a lâché 2,6 %.

Les autres résultats du jour étaient mitigés.

Le laboratoire Pfizer, par exemple, a pris 2,6 % après la diffusion de chiffres trimestriels meilleurs que prévu grâce aux bonnes ventes de ses vaccins et de ses médicaments contre les cancers.

Son concurrent Merck (+2,5 %) s'est montré optimiste pour le reste de l'année en raison d'une forte demande pour son vaccin MMR contre la rougeole, dont il est l'unique fabricant aux États-Unis.

Le géant de la restauration-minute McDonald's (+0,23 %) a aussi fait part de résultats légèrement au-dessus des attentes, grâce notamment au succès de ses opérations promotionnelles autour du bacon et des donuts allongés.

General Electric (GE), quant à lui, a bondi de 4,5 % après une performance meilleure que prévu au premier trimestre tandis que le constructeur automobile General Motors, qui a annoncé mardi des résultats trimestriels en demi-teinte, a reculé de 2,65 %.

Les investisseurs digéraient par ailleurs une salve d'indicateurs sur les économies chinoise, américaine et européenne.

Au moment où Pékin négocie âprement un accord avec Washington pour mettre fin à leur guerre commerciale, l'activité manufacturière chinoise s'est essoufflée en avril, après un rebond le mois précédent.

Statistiques plus encourageantes, l'économie de la zone euro a commencé 2019 sur une note positive avec une accélération de la croissance au premier trimestre et une baisse du chômage en mars.

L'indice de référence de la Bourse de Toronto a clôturé en baisse pour une deuxième séance consécutive.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a glissé de 19,64 points pour terminer la journée avec 16 580,73 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 74,50 cents US, comparativement à son cours moyen de 74,32 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a pris 41 cents US à 63,91 $ US le baril, tandis que celui de l'or a pris 4,20 $ US à 1285,70 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est apprécié de 0,7 cent US à 2,90 $ US la livre.