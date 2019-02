Wall Street rattrapée par les inquiétudes sur la croissance

La Bourse de New York s'affichait en baisse jeudi, rattrapée par les inquiétudes sur la croissance mondiale et affectée par des résultats d'entreprises en demi-teinte, dont ceux de Twitter.

Agence France-Presse New York

Vers 10 h 15 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,54 % à 25 252,18 points.

L'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, reculait de 0,76 % à 7319,50 points.

L'indice élargi S&P 500 cédait 0,67 % à 2713,18 points.

Wall Street avait terminé déjà dans le rouge mercredi, l'indice S&P 500 (-0,22 %) interrompant une série de cinq hausses de suite dans le sillage de comptes trimestriels de sociétés mitigés tandis que le Dow Jones perdait 0,08 % et le NASDAQ 0,36 %.

Les indices, qui avaient nettement rebondi après une période turbulente fin 2018, continuaient jeudi à se replier alors que les résultats du jour étaient sans éclat.

Twitter en particulier chutait de 9,69 %, affecté par une prévision décevante pour le chiffre d'affaires du trimestre en cours. Le groupe a pourtant affiché des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street sur les trois derniers mois de 2018.

Les chiffres de la société Tapestry, maison mère des marques de maroquinerie Coach et Kate Spade, étaient aussi reçus fraîchement, le titre plongeant de 17,20 %.

Mais « les inquiétudes sur la situation économique de l'autre côté de l'Atlantique semblent aussi peser sur l'état d'esprit des courtiers », ont remarqué les analystes de Wells Fargo en mettant en avant des statistiques décevantes en Allemagne et la forte révision à la baisse par la Banque d'Angleterre de sa prévision de croissance pour 2019 au Royaume-Uni, en raison notamment de l'incertitude grandissante autour du Brexit.

La Commission européenne a aussi fortement abaissé jeudi ses prévisions de croissance 2019 pour la zone euro, avec un ralentissement particulièrement important en Allemagne et en Italie et de moindre ampleur pour la France.

Nouveau géant bancaire

Pour le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, cet « essoufflement relatif » est dû d'une part à des facteurs extérieurs, tels que « l'incertitude élevée sur les politiques commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine », mais aussi à des raisons internes propres aux trois grands pays de la zone euro.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans reculait à 2,669 %, contre 2,695 % mercredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,015 %, contre 3,033 % la veille.

Parmi les autres valeurs du jour, les banques BB & T et SunTrust prenaient respectivement 2,93 % et 8,80 % après avoir annoncé leur fusion. Le rapprochement des deux établissements va créer la sixième plus grosse banque américaine en terme d'actifs.

Yum Brands, la maison mère des chaînes de restaurants KFC, Pizza Hut et Taco Bell, a déçu en faisant part d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice net en repli et reculait de 1,31 %.

Toujours dans la restauration rapide, Dunkin'Brands, qui chapeaute les chaînes Dunkin'Donuts et Baskin Robbins, cédait 3,47 % après un chiffre d'affaires au quatrième trimestre plus faible qu'anticipé par les analystes de Wall Street.

La chaîne Chipotle Mexican Grill bondissait en revanche de 13,24 % après un bénéfice meilleur que prévu sur cette même période.

Match Group montait de 9,96 % après des résultats trimestriels dopés par la forte croissance de son site de rencontres Tinder et ses 4,35 millions de membres fin décembre.