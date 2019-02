Wall Street hésite à l'ouverture, entre Amazon et l'emploi

Wall Street a ouvert en ordre dispersé vendredi, entre un solide rapport sur l'emploi américain et un plongeon d'Amazon après ses résultats.

Agence France-Presse New York

Vers 9h45, l'indice vedette de Wall Street prenait 0,33 % à 25 082,65 points.

L'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, reculait de 0,03 % à 7279,80 points.

L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,15 % à 2708,19 points.

La Bourse de New York avait déjà clôturé sans direction jeudi, après des résultats financiers d'entreprises disparates. Le plongeon de DowDuPont avait particulièrement lesté l'indice Dow Jones, sans l'empêcher d'enregistrer son meilleur mois de janvier en 30 ans : l'indice vedette avait perdu 0,06 % sur la séance, mais gagné 7,2 % sur le mois, et le NASDAQ avait clôturé la séance sur un bond de 1,37 %.

Le rapport mensuel sur l'emploi est « dans l'ensemble solide » et « montre que la demande en travailleurs croît de manière rapide, et que les hausses des salaires se poursuivent », ont réagi les analystes de Pantheon Macro après la publication de ce rapport généralement très suivi par les marchés.

Les États-Unis ont créé 304 000 emplois, bien au-dessus des prévisions des analystes, qui misaient sur 160 000 embauches.

Le taux de chômage a quant à lui crû d'un dixième de point de pourcentage, à 4 %, notamment à cause de la mise au chômage forcé de milliers de fonctionnaires pendant l'impasse budgétaire du shutdown, précise le ministère.

Le salaire horaire moyen a pour sa part très légèrement progressé de 0,1 % (3 cents), alors que les analystes projetaient +0,2 %, après une hausse plus substantielle en décembre.

Malgré ce rapport relativement bien accueilli, l'indice NASDAQ reculait, affaibli par la chute de 3,05 % du cours d'Amazon au lendemain de ses résultats trimestriels.

Le géant du commerce en ligne, un des poids lourds de Wall Street, a confirmé l'importance croissante de ses autres activités, en particulier le cloud ou la publicité, mais a été sanctionné en raison de prévisions jugées trop timides.

Parmi les autres résultats, les pétrolières ExxonMobil et Chevron gagnaient respectivement 1,70 % et 2,45 %, Merck prenait 2,73 % et Symantec s'envolait de 7,52 %.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans montait à 2,653 %, contre 2,629 % jeudi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,011 %, contre 2,996 % la veille.