Toronto en hausse pour une 12e séance de suite

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse lundi pour une douzième séance consécutive, malgré la publication de données témoignant d'une plus faible croissance en Chine et ailleurs dans le monde.

L'indice composé S&P/TSX, qui connaît ainsi sa plus longue séquence haussière en près de cinq ans, a avancé de 50,33 points pour terminer la journée avec 15 354,16 points.

Les marchés boursiers américains étaient fermés à l'occasion du congé de la journée de Martin Luther King Jr.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 75,20 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 75,41 cents US de vendredi.

Le cours du pétrole brut a grimpé de 18 ¢ US à 54,22 $ US le baril sur les marchés internationaux, tandis que celui de l'or a cédé 3 $ US à 1279,60 $ US l'once. Le prix du cuivre a reculé de 4,35 ¢ US à 2,68 $ US la livre.