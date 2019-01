L'apaisement des tensions commerciales réjouit les marchés

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, profitant d'un vent d'optimisme des investisseurs quant à un possible règlement du conflit commercial entre Pékin et Washington dans le sillage d'informations de presse évoquant des efforts mutuels.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, a gagné 1,4 %, à 24 706,35 points et le NASDAQ, à forte coloration technologique, a avancé de 1 %, à 7157,23 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,3 % à 2670,71 points.

Les marchés ont accueilli avec enthousiasme des informations publiées la veille par le Wall Street Journal, évoquant une potentielle baisse ou suppression des tarifs douaniers américains imposés à la Chine dans le cadre de la guerre commerciale.

La bonne humeur s'est un peu plus généralisée vendredi lorsque l'agence Bloomberg a fait part d'un éventuel engagement de Pékin à faire reculer progressivement son large excédent commercial avec les États-Unis et l'abaisser à zéro à horizon 2024.

« Nous n'aurions pas tous ces signaux s'il n'y avait pas l'anticipation d'un réel accord », a commenté Karl Haeling de LBBW.

La relation entre les deux pays est à l'état de « décongélation » ont, quant à eux, estimé les analystes de Wells Fargo. Celle-ci a été abîmée depuis plusieurs mois par des invectives et des tarifs douaniers punitifs réciproques.

Ces nouvelles ont permis aux indices d'amplifier leur hausse sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones gagnant 2,96 %, le NASDAQ 2,66 % et le S&P 500 2,87 %, leur quatrième semaine de hausse de suite après un mois de décembre chaotique.

Le S&P 500 a par ailleurs réussi à dépasser cette semaine le cap technique des 2600 points, qui représentait depuis plusieurs semaines un plafond symbolique que les investisseurs ne parvenaient pas à franchir.

« Le marché avait fait fuir les investisseurs de manière exagérée en décembre. Désormais, ils reviennent et les mauvaises nouvelles semblent plutôt ignorées ces derniers temps », a affirmé M. Haeling.

La dégringolade de 13 % de Tesla n'est toutefois pas passée inaperçue vendredi, le constructeur de véhicules électriques ayant annoncé qu'il allait supprimer environ 7 % de ses effectifs, soit plus de 3000 emplois, sur fond d'« avenir compliqué », selon les mots de son patron Elon Musk.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans montait à 2,788 % contre 2,750 % jeudi à la clôture, et celui à 30 ans progressait à 3,100 %, contre 3,074 % la veille.

La Bourse de Toronto a également clôturé en hausse, affichant un gain pour une deuxième semaine de suite, pendant que le cours du pétrole brut grimpait à son plus haut niveau en près de deux mois.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 92,61 points (+0,6 %) pour terminer la journée à 15 303,83 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 75,41 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 75,22 cents US de la veille.

Statistique Canada a indiqué vendredi que l'inflation annuelle avait accéléré en décembre à 2 %, surpassant les attentes des analystes, qui visaient plutôt une hausse de 1,7 % de l'indice des prix à la consommation.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 1,68 $ US à 54,04 $ US le baril, tandis que celui de l'or a reculé de 9,70 $ US à 1282,60 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est apprécié de 3,9 cents US à 2,72 $ US la livre.

-Avec La Presse canadienne