Wall Street soutenue par des résultats d'entreprises

Wall Street a ouvert en hausse mercredi, profitant des résultats financiers bien accueillis des banques américaines Goldman Sachs et Bank of America ainsi que d'autres comptes trimestriels d'entreprises : le Dow Jones gagnait 0,29 % et le NASDAQ 0,14 %.

La Bourse de New York avait déjà avancé mardi, rassurée par des mesures chinoises en faveur de la croissance et par un bond de Netflix, malgré des résultats d'entreprises américaines contrastés et un rejet de l'accord sur le Brexit par les députés britanniques : le Dow Jones avait gagné 0,65 % et le NASDAQ 1,71 %.