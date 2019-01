Wall Street en léger retrait après plusieurs séances positives

La Bourse de New York a terminé en petite baisse vendredi, les investisseurs se plaçant en retrait après cinq séances de hausse, en attendant le début de la saison des résultats et face aux incertitudes sur le blocage budgétaire persistant aux États-Unis.

Agence France-Presse New York

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a reculé de 0,04 %, à 23 995,95 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a lâché 0,21 %, à 6971,48 points.

L'indice élargi S&P 500 est resté quasiment stable, se repliant de 0,01 %, à 2596,26 points.

La place new-yorkaise faisait ainsi comme une pause après un rebond significatif : sur la semaine, le Dow Jones s'est apprécié de 2,4 %, le NASDAQ de 3,5 % et le S&P 500 de 2,5 %.

« La séance de vendredi était surtout placée sous le signe de la patience », a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

« La patience revendiquée par la Banque centrale américaine face aux taux d'intérêt cette semaine, la patience du marché vis-à-vis du blocage à Washington, et la patience des investisseurs à l'approche de la saison des résultats », a-t-il expliqué.

Les responsables de la Réserve fédérale ont de fait souligné cette semaine à diverses occasions que l'institution pouvait attendre avant d'augmenter à nouveau les taux. De quoi rassurer les courtiers qui redoutent depuis plusieurs mois que la Fed ne les remonte trop brutalement.

Les États-Unis subissaient par ailleurs vendredi leur 21e jour de fermeture partielle des administrations, le shutdown. Cette paralysie, fruit d'un désaccord budgétaire entre Donald Trump et les démocrates sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine, a déjà coûté 3,6 milliards de dollars à l'économie américaine selon les calculs de l'agence SP Global Ratings.

Mais les investisseurs sont surtout dans l'attente de la communication des entreprises à l'occasion de la publication des résultats du quatrième trimestre. Les grandes banques donneront le ton dès lundi.

« Les chiffres du quatrième trimestre n'auront pas vraiment d'importance car les entreprises pourront mettre toute déception sur le compte de la guerre commerciale ou des craintes liées aux hausses des taux », a estimé M. Volokhine.

« Par contre on veut savoir comment les chefs d'entreprises américains vont décrire l'avenir », a-t-il ajouté. « On a accepté l'idée d'un ralentissement économique et d'un ralentissement de la croissance des bénéfices mais la grande question est de savoir si le prix des actions s'est suffisamment ajusté » lors des remous de la fin d'année.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans reculait vers 16 h 15 à 2,693 %, contre 2,742 % jeudi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,031 %, contre 3,063 % la veille.