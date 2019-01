Wall Street en baisse après quatre séances de hausse

Agence France-Presse

New York

Wall Street reculait à l'ouverture jeudi affaiblie, après quatre séances de hausse, par l'accès de faiblesse de plusieurs géants de la distribution et l'absence d'informations concrètes sur les discussions commerciales entre Pékin et Washington: le Dow Jones perdait 0,37 % et le NASDAQ 0,41 %.