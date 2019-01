CannTrust veut s'inscrire à la Bourse de New York

Le producteur de cannabis autorisé CannTrust Holdings a indiqué mardi avoir demandé l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de New York.

La société de marijuana de Vaughan, en Ontario, est la dernière en date à chercher une inscription boursière au sud de la frontière dans l'espoir d'accéder à une base d'investisseurs plus large.

Canopy Growth a récemment inscrit ses actions sur le NASDAQ et Aurora Cannabis, à la Bourse de New York. Hexo a également déposé une demande d'inscription à la cote de la Bourse de New York.

Russell Stanley, analyste chez Beacon Securities, a indiqué que les actions de seulement cinq producteurs canadiens autorisés étaient actuellement négociées sur des marchés boursiers américains.

Selon M. Stanley, une inscription sur le parquet new-yorkais augmenterait considérablement le profil et l'audience des investisseurs de CannTrust.

CannTrust a précisé que sa demande d'inscription à la cote de la Bourse de New York était conditionnelle à l'approbation de la Bourse et à la satisfaction de toutes les exigences en matière d'inscription et de réglementation.