Le message de la Fed rassure les marchés

« Nous entendons quelque chose d'important de la part des marchés qui est une inquiétude sur les risques concernant l'économie et un ralentissement potentiel plus important que ce que nous prévoyons pour le moment », a déclaré M. Williams sur la chaîne CNBC.

Des propos interprétés par le marché comme une volonté de la Fed de constamment réévaluer la situation et de remettre en question l'idée qu'elle procédera à deux hausses des taux d'intérêt l'année prochaine. Le Dow Jones a gagné quelque 260 points pendant que M. Wiliams s'exprimait.

En une demi-heure d'interview sur la chaîne CNBC, John Williams qui est le patron de la Fed de New York et le vice-président du comité monétaire qui fixe la politique de taux, a rassuré des marchés qui avaient violemment réagi à la hausse des taux de mercredi et surtout à la communication de l'institut qui semblait ignorer les inquiétudes des investisseurs.

Les trois principaux indices boursiers ont bondi pendant que M. William soulignait à quel point la Fed était attentive à toute une série de données et qu'elle était prête à revoir sa copie à tout moment en fonction des conditions économiques.

Il a aussi souligné que lui et ses collègues sont toujours convaincus que l'économie américaine reste « solide » malgré le ralentissement attendu en 2019 après une année faste en 2018.

Une sorte d'inquiétude diffuse sur la vigueur de la croissance de la première économie du monde - alimentée par divers indices statistiques ou plus viscéraux et anecdotiques - s'est emparée des investisseurs et pèse sur les marchés financiers.