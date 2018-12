Wall Street frustrée par la Fed

Agence France-Presse New York

Vers 10h20, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 0,61 % à 23 180,72 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, lâchait 0,02 % à 6635,50 points.

L'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,29 % à 2499,69 points.

Cette réunion de la banque centrale avait fait plonger les indices de la Bourse de New York mercredi, les courtiers estimant que le ton employé par la Fed après une hausse de ses taux et un abaissement de ses perspectives pour l'an prochain n'était pas assez conciliant : le Dow Jones avait lâché 1,49 % et le NASDAQ 2,17 %

« Le marché boursier s'est réveillé dans un nouvel ordre mondial qui hantait ses nuits depuis plusieurs mois : celui où le patron de la banque centrale n'est pas forcément prêt à voler à sa rescousse avec des mots et des actes réconfortants », a décrypté Patrick O'Hare de Briefing.

La Fed a augmenté mercredi ses taux directeurs d'un quart de point, mais elle a dans le même temps revu à la baisse, de trois à deux, ses perspectives de hausses de taux pour l'an prochain et ses anticipations de croissance et d'inflation pour 2018 et 2019.

Ces modifications de perspectives économiques et monétaires, qui actent la prise en compte d'un risque de calage de l'économie américaine - du fait notamment d'une croissance mondiale moins vigoureuse -, ont été jugées insuffisantes par les acteurs du marché.

Les places mondiales chutent

« Ils s'attendaient à ce que M. Powell (le président de la Fed) écoute un peu plus leurs préoccupations », a estimé Nicholas Colas de DataTrek, alors que Wall Street a plongé ces dernières semaines du fait de ces craintes sur la conjoncture, effaçant même mercredi l'ensemble de ses gains de l'année.

Cette situation a également troublé les marchés boursiers à travers le monde, les places asiatiques et européennes dévissant nettement.

« Il n'est pas rare qu'un patron de la Fed remette en question le comportement des marchés. Mais c'est sans doute la première fois qu'il ignore totalement les signaux envoyés par ceux-ci », a indiqué quant à lui Chris Low de FTN Financial.

Dans ce contexte de défiance, et alors que la volatilité évolue au plus haut depuis le début de l'année, « il a intérêt à avoir raison maintenant » concernant son relatif optimisme, a affirmé M. Colas, estimant qu'un faux pas de la Fed pourrait être source de lourdes conséquences.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à dix ans des États-Unis évoluait à 2,758 %, contre 2,755 % mercredi à la clôture, et celui à 30 ans à 2,972 %, contre 2,981 % la veille.

Parmi les valeurs du jour, l'entreprise canadienne de cannabis Tilray, cotée à Wall Street, bondissait de 9,90 %. Le producteur de cannabis et le Belgo-Brésilien AB InBev, géant mondial de la bière, ont annoncé mercredi la conclusion d'un partenariat de recherche sur des boissons non alcoolisées au cannabis, un marché prometteur pour les géants de l'alcool.

Altria, qui produit notamment les cigarettes Marlboro, va racheter 35 % des parts du fabricant de cigarettes électroniques Juul pour un montant de 12,8 milliards de dollars, l'investissement le plus important dans l'histoire du cigarettier. Le titre perdait 3,13 %.

La société BlackBerry montait de 5,44 % à New York après avoir annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Malgré des résultats également supérieurs aux anticipations, Accenture perdait de son côté 3,64 %.