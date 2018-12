Le Dow Jones perd 2 % à Wall Street

À Wall Street, l'indice Dow Jones amplifiait ses pertes jeudi et perdait plus de 2 %, les courtiers s'inquiétant d'un blocage budgétaire à Washington après que le président Donald Trump a rejeté un compromis visant à éviter une paralysie des administrations.

Agence France-Presse New York

Vers 14h, l'indice vedette de Wall Street perdait 2,10 % à 22 833,66 points, le NASDAQ abandonnant de son côté 2,01 % à 6503,66 points et l'indice élargi S&P 500 1,80 % à 2461,84 points.

Donald Trump ne signera pas une loi budgétaire provisoire qui permettrait d'éviter une paralysie d'une partie des administrations fédérales, parce qu'elle ne comprend pas de financement pour un mur frontalier avec le Mexique, a indiqué jeudi un haut responsable républicain.

Cette décision de M. Trump augmente les risques d'un shutdown, c'est-à-dire la paralysie d'une partie des administrations fédérales du gouvernement, avant Noël.

Si cette hypothèse se produisait, « cela pourrait inquiéter les investisseurs tout comme les consommateurs, et accroître la volatilité [sur les marchés] à la suite d'une hausse de taux de la Fed », a affirmé jeudi dans une note l'agence de notation financière S&P Global Ratings.

La volatilité à Wall Street, mesurée par l'indice VIX, évoluait déjà jeudi au plus haut depuis février.

Avant la montée des incertitudes sur un blocage budgétaire, les investisseurs avaient déjà été rendus fébriles par la position moins accommodante qu'anticipé de la banque banque centrale américaine (Fed) à l'issue d'une réunion de politique monétaire mercredi.

Celle-ci a augmenté ses taux directeurs d'un quart de point, mais elle a dans le même temps revu à la baisse, de trois à deux, ses perspectives de hausses de taux pour l'an prochain et ses anticipations de croissance et d'inflation pour 2018 et 2019.

Ces modifications de perspectives économiques et monétaires, qui actent la prise en compte d'un risque de calage de l'économie américaine - du fait notamment d'une croissance mondiale moins vigoureuse -, ont été jugé insuffisantes par les acteurs du marché.

« Entre la Fed et les aléas budgétaires à Washington, le marché décide de vendre d'abord et de poser des questions ensuite », a réagi David Levy de Republic Wealth Advisors.

Face à ces craintes exacerbées, l'indice NASDAQ a franchi jeudi un cap symbolique en séance, perdant plus de 20 % par rapport à son dernier plus haut atteint au mois d'août. Le franchissement de ce seuil technique a fait entrer l'indice à forte coloration technologique dans la catégorie du « marché déprimé », ou « bear market », en référence à l'ours, symbole d'un marché démoralisé.

« L'actualité autour de la Fed et de l'administration américaine pourrait bientôt aussi faire passer les pertes de l'indice S&P 500 au-dessus de 20 %, d'autant que les géants du NASDAQ, Apple, Microsoft et Google (filiale d'Alphabet), qui ont plongé récemment, sont aussi membres de cet indice », a affirmé M. Levy.