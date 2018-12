Wall Street s'installe dans le rouge

Agence France-Presse New York

Vers 14h, le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,72 %, l'indice élargi S&P 500 de 0,50 % et le NASDAQ de 0,38 %.

Ils avaient pourtant été encouragés en début de séance par l'espoir d'avancées dans les négociations entre Pékin et Washington après un entretien téléphonique du vice-premier ministre chinois Liu He, avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant pour le Commerce Robert Lighthizer.

Le président américain a de son côté dans un tweet assuré que des « conversations très productives » étaient en cours entre les deux capitales.

Mais les investisseurs ont ensuite été « probablement refroidis par les échanges entre Donald Trump et des représentants démocrates sur le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique », a avancé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Lors d'un échange très tendu avec Nancy Pelosi et Chuck Schumer, en présence des journalistes, le locataire de la Maison-Blanche a en effet menacé d'aller jusqu'au « shutdown », soit la paralysie de certaines administrations, si les démocrates refusaient de voter le financement du mur controversé.

Une telle perspective « n'est pas forcément de bon augure pour les marchés », a souligné M. Cardillo.

Le retournement de tendance en cours de séance est aussi « de nouveau une illustration de la très forte volatilité qui caractérise actuellement le marché », a souligné M. Cardillo.

Lundi, la Bourse de New York a ainsi terminé en hausse dans le sillage d'un regain de vigueur du secteur technologique alors qu'elle avait été plombée en début de journée par les tensions commerciales sino-américaines et les remous autour du Brexit faisant plonger son indice vedette, le Dow Jones, de plus de 2 %.