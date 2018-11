 Wall Street, misant sur un apaisement entre Pékin et Washington, finit en hausse 

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi à la faveur d'un regain d'optimisme sur les relations entre Washington et Pékin.

Agence France-Presse New York

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,79 % pour finir à 25 538,46 points.

L'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, s'est également apprécié de 0,79 %, pour clôturer à 7330,54 points.

L'indice élargi S&P 500 a gagné 0,82 % pour terminer à 2760,16 points.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 3,78 points pour clôturer à 15 197,82 points.

Wall Street finit ainsi sur une note positive une semaine également marquée par un léger changement de ton des responsables de la Banque centrale américaine bien accueilli par les investisseurs : le Dow Jones (+5,16 %) a enregistré sa plus forte progression depuis 2016, le NASDAQ (+5,64 %) et le S&P 500 (+4,85 %) depuis 2011.

Vendredi, les acteurs du marché étaient surtout concentrés sur le G20.

« C'était rassurant de voir les présidents américain, canadien et mexicain enfin signer » le nouvel accord commercial qui les unit et « d'entendre Donald Trump suggérer qu'un compromis pourrait être trouvé avec la Chine », a souligné Christopher Low, économiste pour FTN Financial.

Alors que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine commence à peser sur la croissance mondiale, la rencontre samedi entre le locataire de la Maison-Blanche et Xi Jinping constitue un des points d'orgue du week-end du G20.

Les observateurs du marché ne s'attendent pas vraiment à la conclusion d'un accord commercial formel entre les États-Unis et la Chine, mais espèrent un compromis pouvant aboutir à une trêve dans la mise en oeuvre des barrières douanières.

Les indices ont aussi continué à profiter vendredi du léger revirement opéré cette semaine par les responsables de la Banque centrale américaine dans leur communication, selon Christopher Low.

Ils avaient ainsi bondi mercredi quand le président de l'institution, Jerome Powell, a affirmé que les taux d'intérêt étaient « juste en dessous » du niveau considéré comme neutre pour l'économie. Une petite phrase interprétée par les marchés comme un futur ralentissement dans les hausses des taux.

Le compte-rendu de la réunion monétaire du 8 novembre publié jeudi a de son côté mis en avant la volonté des responsables de la Fed de se détacher d'un message d'orientation monétaire trop précis pour être plus libres face aux signes que donne l'économie.

Pour les investisseurs, dont beaucoup redoutent une remontée trop rapide des taux d'intérêt, « c'est comme si la Fed venait d'éloigner un peu le risque d'une récession et cela justifie sans doute une valorisation un peu plus élevée sur le marché des actions », a avancé Christopher Low.

Sur le marché obligataire, le taux de la dette à 10 ans des États-Unis est repassé sous la barre des 3 %, et évoluait vers 15 h 20 à 2,995 %, contre 3,030 % jeudi à la clôture.

Autre fait marquant du jour : le groupe informatique Microsoft a subtilisé à Apple sa place d'entreprise la plus chère à Wall Street en clôturant à une capitalisation boursière de 851,2 milliards de dollars.