Les marchés reprennent leur souffle

À New York, l'indice de la le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,11 % pour clôturer à 25 338,84 points. Le NASDAQ a lâché 0,25 % pour finir à 7273,08 points et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,22 % à 2737,83 points. Ces trois indices ont observé une pause après trois séances d'affilée de forte avancée.

Le principal indice de la Bourse de Toronto a grimpé légèrement au lendemain de son plus important gain en près de trois ans alors que le secteur de l'énergie a bénéficié de la hausse du prix du brut. Le S&P/TSX a ajouté 22,79 points pour clôturer à 15 194,04 points.

« On assiste à un retour à la normale à la suite du regain d'enthousiasme suscité par les commentaires de mercredi en provenance de la Réserve fédérale », a expliqué Kash Pashootan, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille chez First Avenue Advisory, une firme de Raymond James, à Toronto.

Après un bon début de semaine, Wall Street avait accéléré sa progression mercredi à la faveur d'un discours du président de la Fed Jerome Powell, nombre d'investisseurs voyant dans sa prise de parole des mots de nature à apaiser les craintes de hausses trop agressives de taux d'intérêt.

Les investisseurs redoutent une remontée trop rapide des taux pouvant renchérir trop brusquement le coût du crédit pour les particuliers et les entreprises, et ainsi ralentir la croissance, et accueillent positivement tout élément signalant un éventuel ralentissement.

Inflation stable

L'absence d'enthousiasme plus marqué à Wall Street a aussi été favorisée par « l'incertitude qui entoure la réunion des présidents américain et chinois au G20 », a estimé Bill Lynch de Hinsdale Associates.

Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer et parler de la guerre commerciale en marge de ce sommet qui débute vendredi en Argentine.

« Les rumeurs sur le G20 donnent des maux de tête aux investisseurs », a affirmé quant à lui estimé Ken Berman de Gorilla Trades.

Du côté des indicateurs, l'inflation sur un an aux États-Unis est restée stable en octobre, selon l'indice des prix basé sur les dépenses de consommations, mesure favorite de la Fed pour observer la hausse des prix.

« C'est une preuve supplémentaire que l'inflation n'est pas galopante et que la Fed n'a pas besoin d'être agressive dans ses hausses de taux pour la contenir », a souligné M. Lynch.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 75,33 cents US, par rapport à son cours moyen de 75,18 cents US de mercredi.

Ailleurs à la Bourse des matières premières de New York, le prix du lingot d'or pour livraison en décembre a avancé de 60 cents US, à 1230,40 $ US l'once. Le prix de la livre de cuivre a terminé à 2,79 $ US, en recul de 2,4 cents US.