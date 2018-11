Wall Street stimulée par les propos de Jerome Powell

Les indices de la Bourse de New York ont nettement accéléré leur progression mercredi après un discours du président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell qui a estimé que les taux d'intérêt étaient « juste au-dessous [...] d'un niveau qui serait neutre » pour l'économie.

Agence France-Presse New York

« Il a dit les mots magiques », a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

« Si on est presque à un niveau neutre, cela veut peut-être dire qu'on y sera après la hausse (des taux) de décembre et qu'ensuite la Fed peut y rester un certain temps », a-t-il avancé.

De quoi rasséréner les investisseurs de Wall Street, qui ont beaucoup bénéficié ces dernières années de la politique accommodante de la Banque centrale. Ils redoutent depuis plusieurs mois une remontée trop rapide des taux d'intérêt qui pourrait à leurs yeux ralentir la croissance en rendant plus chers les emprunts pour les particuliers et les entreprises.

Vers 12h15, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 1,83 %, à 25 201,34 points alors qu'il ne montait que d'environ 0,8 % juste avant la diffusion du discours de M. Powell.

L'indice élargi S&P 500 montait de 1,42 % et l'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, s'appréciait de 1,58 %.

Le dollar, qui devient plus rémunérateur quand les taux d'intérêt montent, a à l'inverse nettement reculé, notamment face à l'euro : la monnaie unique valait 1,1356 dollar vers 17 h 15 GMT, contre 1,1286 dollar juste avant la diffusion du discours.