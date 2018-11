Wall Street accueille avec enthousiasme des propos du patron de la Fed

La Bourse de New York a terminé en forte hausse mercredi, saluant des propos du président de la Banque centrale américaine (Fed) suggérant un éventuel ralentissement du rythme de la remontée des taux d'intérêt.

Agence France-Presse New York

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 2,50 % pour clôturer à 25 366,43 points, enregistrant à l'occasion sa meilleure séance depuis mars.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a pris 2,95 % pour finir à 7291,59 points.

L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 2,30 % pour terminer à 2743,78 points.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a clôturé à son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, a 15 171,25 points, en hausse de 227,16 points. Il s'agit de la plus importante hausse quotidienne depuis le 17 février 2016.

Devant le Club économique de New York, le patron de la Fed a simplement « dit les mots magiques » que le marché attendait, a relevé Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

Les investisseurs avaient en effet été troublés quand Jerome Powell avait estimé début octobre que la Fed était « encore très loin » du taux « neutre » auquel elle aspire, celui qui favorise la croissance sans nourrir de hausse des prix. Ces propos avaient largement contribué à déclencher une période de fortes turbulences à Wall Street.

En estimant mercredi que les taux étaient « juste au-dessous » d'un niveau neutre, « il a signalé qu'on était proche de la fin du cycle de la remontée des taux », a estimé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

« On peut encore probablement s'attendre à une nouvelle hausse en décembre, mais peut-être seulement une ou deux l'an prochain », là où les observateurs du marché anticipaient plutôt jusqu'à présent deux à trois hausses, a-t-il souligné.

De quoi rasséréner les investisseurs de Wall Street, qui redoutent depuis plusieurs mois une remontée trop rapide des taux d'intérêt. Un durcissement trop brusque de la politique monétaire américaine pourrait, à leurs yeux, ralentir la croissance en rendant notamment plus chers les emprunts pour les particuliers et les entreprises.

« Le fait que M. Powell ait répété que la politique monétaire sera décidée en fonction des données économiques a aussi rassuré les investisseurs », selon M. Cardillo : cela suggère que l'institution ajustera ses décisions si l'économie devait ralentir.

Les commentaires de M. Powell mercredi ne sont toutefois « pas aussi prudents que ce que le marché pense », a estimé Ian Shepherdson, chef économiste chez Pantheon Macroeconomics.

Le patron de la Fed a en fait estimé que les taux étaient juste en dessous « de la fourchette d'estimations » du niveau auquel ils peuvent être considérés comme neutres, a-t-il souligné.

Si on considère que cette fourchette est actuellement comprise entre 2,5 % et 3,5 %, « il reste encore trois hausses avant de parvenir au milieu », a-t-il avancé.

Sur le marché obligataire, le taux de la dette à 10 ans des États-Unis se stabilisait vers 16 h 15 à 3,056 %, contre 3,057 % mardi à la clôture, et celui à 30 ans grimpait à 3,345 %, contre 3,319 % la veille.