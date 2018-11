Wall Street rebondit avec les technos

L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones, a gagné 1,5% pour terminer à 24 640,24 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 2,1% à 7081,85 points.

L'indice élargi S&P 500 a pris 1,6% pour clôturer à 2673,45 points.

«On rattrape simplement les dégâts causés par les deux dernières semaines de courtage», a estimé Art Hogan de B. Riley FBR.

Les indices, a-t-il souligné, ont surtout rebondi après s'être temporairement retrouvés en zone de «survente», un indicateur technique fréquemment utilisé par les courtiers.

Les investisseurs font aussi preuve d'optimisme à l'approche du sommet du G20 en fin de semaine, qui pourrait déboucher sur des avancées sur le front des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis.

En attendant, les indices ont profité des rebonds de valeurs phare de la technologie, les plus affectées au cours des séances précédentes : Apple s'est apprécié de 1,4%, Facebook de 3,5%, la maison mère de Google, Alphabet, de 2,5%.

Autre facteur encourageant : selon la société informatique Adobe Analytics, les ventes en ligne de la journée de promotions exceptionnelles du Cyber Monday devraient bondir de plus de 18% par rapport à l'an dernier, après avoir déjà progressé de 23% vendredi à l'occasion du Black Friday.

Amazon, le géant du commerce sur l'internet, s'est envolé de 5,3%.

Les chaînes de grands magasins ont aussi terminé dans le vert, mais dans une moindre mesure : Target a gagné 2,8%, Best Buy 2,9%, Macy's 1,7% et Walmart 0,05%.

Autre valeur en vue, le constructeur General Motors a grimpé de 4,8% après avoir annoncé un vaste plan de restructuration passant par la suppression de milliers de postes.

Wall Street, comme les places européennes, a également profité lundi «des espoirs suscités par l'accord scellé entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni au sujet du Brexit ainsi que par les propos conciliants du vice-premier ministre italien (et leader du Mouvement 5 étoiles) Luigi Di Maio» sur le déficit de son pays, ont souligné les analystes de Mirabaud Securities Genève.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé la journée de lundi en hausse de 1,92 point, à 15 012,65 points.

Le secteur des technologies de l'information a mené la charge, avec une hausse de 2,5% alors que Shopify et BlackBerry ont affiché des gains. Le secteur de la consommation discrétionnaire a également bien fait, aidé notamment par la Compagnie de la Baie d'Hudson ainsi que Lululemon Athletica.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 75,59 cents US, par rapport à son cours moyen de 75,60 cents US vendredi dernier.

À la Bourse des matières premières de New York, le prix du baril de pétrole pour livraison en janvier a grimpé de 1,21 $ US, à 51,53 $ US.

Le prix du lingot d'or pour livraison en décembre était de 1222,40 $ US l'once, en recul de 80 cents US. Le prix de la livre de cuivre pour livraison en décembre a pour sa part cédé 1,1 cent US, à 2,75 $ US la livre.