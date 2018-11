Wall Street, affaiblie par un plongeon du pétrole, finit en baisse

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a lâché 0,73 %, à 24 285,95 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a cédé 0,48 % à 6938,98 points.

L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,66 % à 2632,56 points.

Les sociétés liées à l'industrie pétrolière ont lourdement chuté vendredi, ExxonMobil perdant 2,67 %, Chevron 3,38 %, ConocoPhillips 2,57 %, et Schlumberger 2,67 %.

Ces plongeons sont survenus dans le sillage d'une dégringolade des cours du pétrole. Les prix du brut new-yorkais et londonien perdaient plus de 5 % en cours de séance, le baril de Brent passant même sous les 60 dollars pour la première fois depuis plus d'un an.

« Le déclin des prix du pétrole est inquiétant, car il signifie que l'économie mondiale s'affaiblit et qu'elle pourrait voir survenir une récession », a estimé Peter Cardillo de Spartan Capital, en référence aux inquiétudes sur la baisse de la demande mondiale de brut.

De l'Europe à l'Asie, de nombreux pays à travers le monde sont confrontés à un ralentissement de leur activité et donc à une baisse de leurs besoins en énergie pour produire.

De plus, la guerre commerciale entre Pékin et Washington fait craindre une aggravation de ce ralentissement à l'échelle mondiale dans la mesure où les deux plus grosses économies du monde s'imposent des droits de douane punitifs qui pèsent sur leur activité.

Côté offre, la production américaine à des records, couplée à une production abondante de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), fait craindre une surabondance.

Volatilité

Dans ce contexte, le cocktail entre baisse des volumes en raison du week-end prolongé de Thanksgiving aux États-Unis et inquiétudes accrues a mené à une hausse de la volatilité des indices boursiers près de son plus haut niveau depuis le début du mois.

Sur la semaine, le Dow Jones a perdu 4,44 %, le NASDAQ 4,26 % et le S&P 500 3,75 %.

Vendredi, les marchés étaient également tournés vers les grands groupes de commerce américains, notamment Macy's (-1,78 %), Walmart (+0,99 %), Target (-2,76 %), J. C. Penney (-0,76 %) à l'occasion des soldes monstres du « Black Friday », durant lequel des ventes record étaient attendues sur l'internet.

« La montée du magasinage en ligne a affecté les acteurs traditionnels du marché et les investisseurs vont surveiller la capacité de résilience du secteur », a indiqué David Madden, de CMC Markets.

Amazon, le grand champion de la vente en ligne, reculait aussi légèrement (-0,97 %).

Le titre du géant a également été surveillé alors que des salariés en Espagne, Allemagne et Grande-Bretagne se sont mis en grève pour exiger de meilleures conditions de travail.

Parmi les autres valeurs, Tesla a perdu 3,65 % alors que le constructeur automobile a indiqué qu'il comptait baisser le prix de ses véhicules Model X et Model S sur le marché chinois, en raison des droits de douane punitifs que s'imposent actuellement les États-Unis et la Chine.

Le taux de la dette à 10 ans des États-Unis reculait à 3,048 % vers 13 h 45, contre 3,063 % mercredi à la clôture, et celui à 30 ans évoluait à 3,306 %, contre 3,316 % mercredi.