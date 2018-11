Journée difficile pour Bombardier en Bourse

Au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre, l'entreprise a eu recours à ses flux de trésorerie à hauteur de 370 millions US, en raison notamment de certains écueils rencontrés par sa division transport.

Bombardier s'attend toujours à terminer l'exercice avec des flux de trésorerie neutres, sauf que l'entreprise doit maintenant comptabiliser les quelque 600 millions US récoltés grâce à la vente du site torontois de Downsview.

À la Bourse de Toronto, l'avionneur connaissait sa séance la plus difficile depuis janvier 2015. Jeudi après-midi, son action abandonnait 63 cents, ou 19,75 %, pour se négocier à 2,56 $.

Bombardier Transport doit accélérer les livraisons pour certains contrats, ce qui a obligé la compagnie à procéder à des embauches massives, faisant ainsi grimper ses coûts.

« Nous savons que l'accélération de cadence présente des défis, a dit le chef de la direction financière de la multinationale, John Di Bert, au cours d'une conférence téléphonique. Cela s'échelonnera probablement sur quelques trimestres. Cela est davantage lié à de la croissance qu'à des problèmes. »

Malgré la mauvaise surprise concernant les liquidités, l'analyste Seth Seifman, de J. P. Morgan, a souligné, dans une note, que la direction de Bombardier avait démontré qu'elle était capable de livrer la marchandise afin de redresser la compagnie.

M. Di Bert a également souligné que Bombardier devrait terminer l'année en ayant accès à des liquidités d'environ 3 milliards US.

Au troisième trimestre, la multinationale a engrangé un profit net de 149 millions US, ou quatre cents US par action, par rapport à une perte nette de 100 millions US, ou quatre cents US par action, il y a un an.

Ses revenus ont toutefois fléchi d'environ 5 %, à 3,64 milliards US.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le profit ajusté s'est établi à 167 millions US, comparativement à une perte ajustée de 11 millions US lors du troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les analystes sondés par Thomson Reuters Eikon tablaient sur un profit ajusté par action de deux cents US et sur un chiffre d'affaires de 3,87 milliards US.